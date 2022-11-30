Şimşek: “Sektörümüz İçin Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Edeceğiz”

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Kasım ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek “Aliağa’mızı, Ülkemizin denizcilik sektörünün önemli kalelerinden biri haline getirmek, yatırımları hızlı bir şekilde sorumluluk sahamıza çekmek için Oda olarak sizlerden aldığımız güç ve destek ile var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın Başkanlığında; Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının gündeminde oda faaliyetleri ve Aliağa Limanları ile Türkiye genelinde gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Bölge Liman Başkanı Burak Bulut, Aliağa Gümrük Müdürü Yılmaz Dokumacı, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Meclis Başkanı Uğur Akyıldız, Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prf. Dr. Celalettin Aydın ve Müdür Yardımcısı Volkan Fidan katıldı.

Toplantı zabıtlarının oylanmasıyla başlayan Kasım ayı meclis toplantısında mizanlar onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı. 2022-2026 dönem İMEAK DTO Aliağa Şubesi hakem ve bilirkişi listeleri oylamayla kabul edildi. Oda faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı toplantı İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşmasıyla devam etti.

“Tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum”

Sektörün çatı kurumu olarak tüm şubelerin seçimlerini tamamlandıklarını belirterek konuşmasına başlayan İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Balkanı Adem Şimşek şöyle devam etti: “Sektörün çatı kurumu Deniz Ticaret Odamızın en yeni şubesi olarak geçtiğimiz ay seçimlerimizi hayırlısıyla tamamladık. Üyelerimiz bir kez daha teveccüh göstererek tekrar şahsıma ve birlikte yola çıktığım arkadaşlarıma 4 yıl daha bu görevi verdi. Seçim sonunda, bizlere destek veren tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu büyük destek yeni dönemdeki çalışmalarımız için bizlere büyük güç ve azim verecektir. Öte yandan seçim süreçlerini tamamlayan başta çatı kurumumuz İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Kıran ve değerli yönetim kurulu olmak üzere, odamızın diğer tüm şubelerinin yeni yönetimlerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

“Çözümler ve projeler üretmeye devam edeceğiz”

Yeni dönemde çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Başkan Adem Şimşek,“ Aliağa’mızı, Ülkemizin denizcilik sektörünün önemli kalelerinden biri haline getirmek, yatırımları hızlı bir şekilde sorumluluk sahamıza çekmek için Oda olarak sizlerden aldığımız güç ve destek ile var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sektörün sorunlarına ve üyelerimizin önünü açacak tüm girişimlere merkezimiz ile uyumlu çalışarak çözümler ve projeler üretmeye de devam edeceğiz” dedi.

Aliağa ve Türkiye genelinde limanlarda kaydedilen 2022 yılının Ocak- Ekim ayı arası konteyner ve yük istatistiklerine değinen Başkan Şimşek: “2022 yılı Ocak-Ekim ayları arasında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 9 artışla 1,2 milyon TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 94,8 milyon groston, Netton olarak ise 68,1 milyon ton olarak gerçekleşti. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın aynı dönemiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış göstererek 5 bin 59 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise 2022 yılının on aylık dönemine baktığımızda geçen yıla oranla yüzde 6 artış göstererek 10,3 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir” dedi.

“Aliağa ülke ekonomisine büyük katkı sağlamakta”

Toplantı, Başkan Adem Şimşek’in konuşmasının ardından Aliağa kaymakamı Zekeriya Güney’in konuşmasıyla devam etti. Yaklaşık üç aydır Aliağa’da olduğunu belirten Güney şunları ifade etti: “Aliağa’mıza geleli üç ay kadar bir zaman oldu. Bizim için Aliağa, ülkemizin önemli şehirlerinden biri. Oda başkanımızın da dediği gibi Aliağa ülke ekonomisine büyük katkı sağlamakta. Sağladığı bu katkı her sene katlanarak devam etmekte. Deniz Ticaret Odası üyelerinin de bunda katkısı çok büyük. Bu noktada kurum, kuruluş ve STK’ların birbirleriyle bağlı ve uyumlu çalışması ile ilçemizin daha ileriye gitmesi ivme kazanır. Bende burada görev yaptığım sürece ilçemizin diğer sektörleriyle olduğu gibi denizcilik sektöründeki çalışanlarla da işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğim. Problemlerin çözüm noktasında elimizden geldiği kadar katkı yapmaya çalışacağız. Bunları ben değil, biz birlikte yapacağız. Yeni bir seçim süreci yaşadınız, sizleri tebrik ediyorum. Allah daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.

“Aliağa’da, denizcilik konusunda her türlü konuya destek sağlayacağım”

Aliağa kaymakamı Zekeriya Güney’in konuşmasının ardından Aliağa Bölge Liman Başkanı Burak Bulut söz aldı. Denizcilik konusunda Aliağa’da yapılmak istenen her türlü konuya destek sağlayacağını söyleyen Bulut “Liman Başkanlığına gelenler biliyor, kapılarımız her daim açık. Burada bulunduğum süreçte çözülmeyen bir sorunla da karşılaşmadık. Elimizden geldiğince, mevzuat dâhilinde çözmeye devam ediyoruz, böylede devam edeceğiz. Yeni yönetiminizin hayırlı olmasını diliyor, davetiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

“Artan bir ivmeyle iş hacmimiz devam ediyor”

Aliağa Bölge Liman Başkanı Burak Bulut’un konuşmasının ardından Aliağa Gümrük Müdürü Yılmaz Dokumacı bir konuşma gerçekleştirdi. Bir senedir Aliağa’da görev yaptığını söyleyen Dokumacı, geçen yıl göreve başladığımda İzmir Gümrük Müdürlüğü’nün konteyner elleçleme rakamları bizim üstümüzdeydi. Şuan ilçemizde üç konteyner limanız var, her biri İzmir Gümrük Müdürlüğü’nün rakamlarını aşmış durumda. Bu süreç bundan sonra da böyle devam edecek. Artan bir ivmeyle iş hacmimiz büyümeye devam ediyor. Her ne kadar personel sayımız aynı kalsa da gece gündüz 24 saat arkadaşlarımızla beraber hizmet üretmeye devam ediyoruz. Davetiniz için teşekkür ediyor, yeni döneminizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Türkiye’nin 2. Büyük liman bölgesiyiz”

Toplantının son konuşmasını Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk gerçekleştirdi. Türkiye’nin 2. Büyük liman bölgesi durumunda olduğunu söyleyen Ertürk, “Elleçleme konusunda konteynerde 5’nci diğer elleçlemelerde ise 4’ncü sıradayız. Türkiye’nin dış ticaret hacminin yüzde 6,5 karşılayan dev bir sanayi kentiyiz. Tabi ki bu büyüklükte bizim sorunlarımızı arttırıyor. Sorunları birlikte istişare ederek çözme noktasına doğru gitmeye çalışıyoruz. Sorunlarımızı ortak akılla hep birlikte çözmeye de devam edeceğiz. Davetiniz için teşekkür ediyor, 2022-2026 dönemizin önce sizlere sonra ilçemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum“ dedi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Haber: Özgür GÜN / ÖZGÜR SES GAZETESİ