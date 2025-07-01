Selçuk Esenyel’den 1 Temmuz Kabotaj Bayramı Mesajı

Esenyel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Biz Türkler için denizler, sadece suyla çevrili bir coğrafya değil, tarih boyunca nice zaferlere, mücadelelere ve kahramanlıklara tanıklık etmiş engin bir yoldur. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ise bu köklü mirasın, Cumhuriyet iradesiyle geleceğe taşındığı ve denizlerde tam bağımsızlığımızın ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır.

Bu kanun, hukuki bir düzenlemenin ötesinde, kendi sularımızda, kendi bayrağımızla seyrüsefer etme hakkının ta kendisidir. Limanlarımıza yanaşan her gemide dalgalanan Türk bayrağı, geçmişin onurunu taşırken, kıyılarımızda yalnızca ticareti değil, millî kimliğimizin izlerini de işaret eder. Şüphesiz ki amacımız, denizlerden yalnızca ekonomik fayda sağlamanın çok ötesinde, onları korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.

Bugün Türk denizciliği, Karadeniz’den Ege’ye, Akdeniz’den uluslararası sulara kadar uzanan geniş bir vizyonla gelişimini sürdürüyor. Denizcilik sektörü, Türkiye’nin dışa açılan yüzü, stratejik gücü ve bağımsızlık kararlılığının sürdürülebilir bir yansımasıdır.

Altını çizmek gerekir ki, gemiyle liman arasında taşınan yalnızca bir yükten çok daha fazlası, emek, sarsılmaz bir inanç ve en önemlisi de bayraktır.

Bu vesilesiyle, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyor, denizlerdeki hâkimiyetimizin ve millî değerlerimize dayalı denizcilik vizyonumuzun her geçen gün daha da güçlenmesini diliyorum.”