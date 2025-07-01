Türk Armatörler Birliği’nden 1 Temmuz Kabotaj Bayramı Mesajı

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, Türkiye’nin kendi denizlerindeki egemenliğini ilan ettiği çok önemli bir günü, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı gururla ve coşkuyla kutluyoruz.

1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile birlikte, Türkiye kendi karasularındaki deniz ticareti ve liman hizmetlerini yalnızca Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına tahsis ederek denizlerdeki tam bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu tarihi adım, denizcilik sektörümüzün temellerini atmış ve ulusal denizciliğimizin gelişiminde bir dönüm noktası olmuştur.

O tarihten bu yana, Türk deniz taşımacılığı sektörü sadece iç sulardaki gücünü artırmakla kalmamış, aynı zamanda uluslararası deniz ticaretinde de önemli bir aktör haline gelmiştir. Türkiye, bugün dünyadaki en büyük 10 deniz filosundan biri olma hedefine ulaşmak üzere olup, bu başarıyı bilgi, teknoloji, vizyon ve kararlılıkla gerçekleştirmiştir.

Dünya ticaretinin %90’dan fazlasının deniz yoluyla gerçekleştiği günümüzde, Türk armatörleri olarak daha büyük bir pay alma hedefiyle çevreci, verimli ve rekabetçi bir filo ile geleceğe hazırlanıyoruz.

Türk Armatörler Birliği olarak ülkemizin denizcilik potansiyelini geliştirmeye, güçlü ve bağımsız bir denizcilik sektörünü desteklemeye, genç denizcilerimizi geleceğe hazırlamaya ve sektörümüzü yeşil dönüşüme uygun hale getirmeye kararlılıkla devam ediyoruz.

Bu anlamlı günde, denizcilik sektörüne katkı sunan tüm gemi sahiplerini, deniz emekçilerini, liman çalışanlarını, tersane personelini, mühendisleri ve denizcilik öğrencilerini sevgi ve saygıyla selamlıyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kabotaj Kanunu’nun hazırlanmasında ve kararlılıkla yürürlüğe girmesinde çaba gösteren ve emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.”