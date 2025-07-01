Forex Nedir ve Forex İşlemleri Nasıl Yapılır?

Forex, İngilizce “foreign exchange” kelimelerinin kısaltılmış şeklidir. Kısaca Forex nedir sorusunu “döviz değişimi” olarak yanıtlayabiliriz. Tüm dünya genelinde en büyük finans piyasası olan Forex aynı zamanda en likit piyasa olma özelliği de taşır. Bu piyasada ülkelerin para birimlerinin birbirlerine karşı işlem gördüğünü ve haftanın 5 günü 24 saat boyunca açık bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. İnternet üzerinden online olarak Forex piyasalarında kolaylıkla işlem yapılabilir.

Türkiye’de de yatırımcılar Forex piyasalarında işlem yapabiliyorlar ve bu piyasadaki işlemler de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetleniyor. Aynı zamanda işlemlerin düzenlenmesi görevini de yine SPK üstleniyor. Dolayısıyla bu piyasada işlem yapmak isteyenlerin öncelikle bir aracı kurum üzerinden Forex hesabı açmaları gerekiyor. Aracı kurumların Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı olması ise son derece önemlidir.

Forex piyasalarında mevcut olan kaldıraç sisteminde oranlar ülkelere göre değişebiliyor. Bu piyasada işlem yapmak isteyenlerin mutlaka kaldıraç sistemi hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Çünkü bu sistem kazanç imkânı doğuruyor olsa da zarar riskinin yükselmesi anlamına da gelebilir. Dolayısıyla kaldıraç sisteminin kontrollü bir şekilde kullanılması bu piyasalarda gelir elde edebilmek adına büyük bir önem taşır.

Forex İşlemleri Nasıl Yapılır?

Forex piyasalarında işlem yapmak istiyorsanız öncelikle SPK’ya kayıtlı olan bir aracı kurum seçimi yapmanız gerekiyor. Ardından bu aracı kurumdan bir hesap açmanız ve bu hesaba da belirli bir meblağda para yatırmanız gerekir. Kimlik doğrulama ve teminat yatırma gibi işlemlerin tamamlanmasının ardından demo hesap üzerinden işlem yapabilir ve bu piyasalar hakkında kendinizi test edebilirsiniz. Sonrasında gerçek para ile işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Forex piyasalarında döviz çiftleri üzerinden işlem yapılır ve işlemlerin çift yönlü olduğunu da bilmeyenler için aktaralım. Yatırımcılar herhangi bir para biriminin yükseleceğini ön görmeleri durumunda alış işlemi gerçekleştirirler. Para biriminin düşeceğini öngördüklerinde ise satış pozisyonuna geçerler. Bu sayede bir gelir elde etmeyi amaçlarlar. Forex piyasasında işlem hacminin gayet yüksek olduğunu belirtelim. Eğer doğru zamanında doğru hamleyi yaparsanız anlık fiyat değişimlerinden de önemli oranda bir kazanç sağlayabilirsiniz.