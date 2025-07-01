Aliağa’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 99. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Törene; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Sahil Güvenlik TCSG-61 Bot Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin, Aliağa Bölge Liman Başkan Vekili Günhur Şanlı, Aliağa Deniz Liman Şube Müdürü Kadir Sonocak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, ALDER Başkanı Serkan Karpuzoğlu, Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül, Aliağa Sualtı Sporları Spor Kulübü Başkanı Ali Hakan Tunçalp’in yanı sıra ilçe mülki amirleri, liman temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla devam etti. Tören, deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Kutlama etkinliklerinin gün boyu süreceği bildirildi. Etkinlikler, saat 17.00’de Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı’nda devam edecek.