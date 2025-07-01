İskenderun’da Kabotaj Bayramı Coşkusu

1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında tam bağımsızlık kazanılan bu özel günde, Mavi Vatan’ın gücünü ve denizciliğin önemi düzenlenen törenlerde bir kez daha hatırlatılıyor.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İskenderun’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İskenderun Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası öncülüğünde gerçekleştirilen tören, Hanife Uysal Okulu bahçesinde çelenk sunma programıyla başladı.

Törene; İskenderun Liman Başkanı Atilla Piralioğlu, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Başkanı Kemal Kutlu, Meclis Başkanı Suphi Şaşati, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Başkomiser Şeyma Cevizoğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün önem ve anlamını belirten bir konuşma yapan İskenderun Liman Başkanı Atilla Piralioğlu “1 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki egemenlik hakkını ilan ettiği önemli bir gün, Kabotaj Bayramımızın 99. yılını gururla kutluyoruz” dedi.

Program çerçevesinde İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri, Sahil Güvenlik ekipleri, bando eşliğinde Balıkçı Barınağı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Kutlama etkinlikleri burada da devam etti. İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve protokol üyeleri, tekne ile denize açılarak deniz şehitleri anısına Mavi Vatana çelenk bıraktı.