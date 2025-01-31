Sera Gölü Berraklığına Kavuşacak

2024 yılının Ekim ayında başlatılan çalışmalarında sona gelinirken, çalışmalar kapsamında 100 bin metreküp rüsûbî malzeme çıkartıldı. Göl tabanının temizlenmesi için 200 bin metreküp rüsûbî malzemenin çıkartılacağı Sera Gölü, çalışmaların ardından tekrar berrak günlerine kavuşacak.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 21 Şubat 1950 tarihinde Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluşan Sera Gölü, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Hem Trabzon il merkezine hem de Akçaabat'a yakın mesafede olması nedeniyle tercih edilen Sera Gölü son yıllarda çamurlu ve kötü görüntüsü ile dikkat çekiyor. 2015 ve 2019 yıllarında yapılan dip temizliğine rağmen göldeki kirliliğin önüne geçilemezken, berraklığına bir türlü kavuşamayan Sera Gölü'nün doğal haline kavuşması için Devlet Su İşleri'nce (DSİ) dere yatağına çökeltim havuzu yapıldı. Göle yaklaşık 500 metre uzaklıkta inşa edilen çökeltim havuzu ile Sera Gölü'nde rüsûbî malzemelerin dolması engellenirken, göl içerisinde de 2024 yılının Ekim ayında temizlik çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında membada yer alan 7 adet tersip bendi temizlenirken, göl içerisinde 8 ekskavatör, 2 adet dragline iş makinesi, 1 greyder, 2 dozer, 18 kamyon, 1 su tankeri ve 3 kamp treyleri ile çalışmalar sürüyor. 35 personel ile sürdürülen çalışmalarda kamyonlarda ile döküm sahasına günde 9 sefer atılıyor. 5 ayda gölden yaklaşık 100 bin metreküp rüsûbî malzeme çıkartılarak 7 kilometre uzaklıktaki döküm sahasına taşınıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla gölden toplam 200 bin metreküp rüsûbî malzemenin çıkartılarak göl tabanının temizlenmesi hedeflenirken, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta beraberindekiler ile birlikte Sera Gölü'nde süren çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Balta, “Sera Gölü 1950'li yıllarda aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan neticesinde oluşmuş bir göl. Bu göl o günden itibaren DSİ tarafından farklı çalışmalar yapılarak korunmuş ve korunmaya devam ediyor. İlk etapta göle inen dereler üzerinde tersip bentleri inşa ederek gölün taşınan teressübat malzemesi ile dolmasını engellemek adına yapısal tedbirler aldık. Üst havzada yaptığımız bu tedbirler ile gölü büyük orandan teressübat malzemesinden korumuş olduk. Bu yapılan çalışmaları tam anlamıyla yeterli olmayınca göle dolan teressübat malzemesini temizlemek adına geçmiş yıllarda 2 defa DSİ makine ekipmanıyla temizlik faaliyetlerinde bulunduk. Gölün dip çamurunu 2 defa temizleyerek uygun depo sahalarına nakil ettik. Sonrasında bu temizlik faaliyetlerinin tekrar gerekli olduğunu görünce buraya farklı bir proje geliştirdik. Gölü korumak adına farklı bir tedbir paketi geliştirdik” dedi.

“Temizlik çalışması tamamlandığında yaklaşık 200 bin metreküp malzemeyi de göl tabanından çıkartılacak”

Çalışmalar kapsamında gölde yaşayan balıkları da düşündüklerini belirten Balta, “2021 yılında gölde hemen gölün membasında Yıldızlı deresi üzerinde göle 500 metre yakın bir mesafede bir çökeltim havuzunu planladık. Bu havuzun ilk kazmasını 2021 yılında vurduk. Bugüne geldiğimizde bu çökeltim havuzunu tamamladık. Çökeltim havuzunun işlevini yürütebilmesi için göldeki teressübat malzemesini temizlememiz gerekti. 2024 yılının Ekim ayında bunu temizlemeye başladık. 35 makine, 35 personelimiz ile bu çalışmayı devam ettiriyoruz. Şu an gölün tabanındaki dip çamurunu tekrardan ve son kez temizlemek adına çalışmamızı sürdürüyoruz. Bu çalışmayı yaparken yine menbada geçmiş yıllarda inşa ettiğimiz tersip bentlerinin arkasına biriken malzemeleri tekrardan boşaltarak orada ilave bir rüsûbî tutucu alan ve hacim oluşturmaya çalışıyoruz. Temizlik çalışması tamamlandığında yaklaşık 200 bin metreküp malzemeyi de göl tabanından çıkartarak uygun depo sahasına nakil etmiş olacağız. İnşa ettiğimiz çökeltim havuzu vasıtasıyla da Yıldızlı deresi ile birlikte göle inen su da askı halinde bulunan malzemeleri de çökeltim havuzunda dinlendirerek suyun akış hızını azaltarak bu malzemelerin dibe çökmesini sağlayacağız. Bu çöken malzemeleri de buradan zaman zaman periyodik olarak temizleyerek göle giren suyun temiz bir şekilde girmesini sağlayacağız. Burada çökeltim havuzunun ekstra görevleri de var. Bunlardan birisi de yüzer haldeki malzemeleri tutacak bariyer sistemi var. Bu sistem sayesinde de Yıldızlı deresinde yüzer halde gelen çöp ve diğer materyalleri toplayarak bunları yine buradan temizleyerek uygun depolama sahalarına nakil etmiş olacağız. Birde çevresel yaklaşımla bu havzada yaşayan balıkların memba yönünde gidip gelmelerini sağlayacak bir balık geçişi inşa ederek balıkların membadan mansaba gelmelerini, gölden de membaya doğru gitmek istediklerinde de üst kotlara çıkmalarını sağlayacak balık geçişimizi de burada inşa etmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Vira Haber