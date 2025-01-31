Karadeniz'de Palamut Sezonu Yeniden Açıldı

Düzce'de tezgaha inen palamut, tanesi 250 liradan alıcılarını bekliyor.

Hamsinin kulağına kar suyunun kaçmasını bekleyen balıkseverlere kötü haber Karadeniz'den geldi. Hamsinin denizde az görülmeye başlamasıyla birlikte palamut yeniden tezgahları süslemeye başladı. Tekneler kasalar dolusu palamutla limana dönmeye başlayınca, balıkçılar da tezgahlarını taze palamutla doldurdu.

"Tezgahın en ucuz balığı istavrit"

Düzce'de balıkçılık yapan Recep Bıçakcı, tezgahlarında her çeşit balığın bulunduğunu belirterek, "Deniz levrek, ithal uskumru, çupra, ithal somon, Karadeniz palamudu, çinekop, barbun, mezgit, hamsi ve istavritimiz var. Hepsi yeni geldi, taptaze balıklar. Şu anda tezgahın en ucuz balığı istavrit; kilosunu 100 liradan satıyoruz. Hamsi azaldı, palamut ise tekrar tezgahlarda yerini aldı. Palamudun tanesi 250 liradan satılıyor ve yaklaşık 1 kilo 300 gram geliyor. Ancak palamudun 10 gün içinde yeniden kaybolması öngörülüyor" dedi.

Vira Haber