Frauscher X Porsche 850 Fantom, Dünya Lansmanından Sonra İlk Kez Bosphorus Boat Show’da

Denizcilik sektöründeki yarım asırlık köklü geçmişi ve uzmanlığıyla Asmira Marine, dünya çapında benzersiz sürat tekneleriyle tanınan Frauscher’i, Türk kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Asmira Marine güvencesiyle, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapan, lüks ve performansın mükemmel uyumunu temsil eden Frauscher markasının Frauscher x Porsche 850 Fantom modeli, 15-22 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Bosphorus Boat Show’da ilk kez sergilenecek. Fuarda ayrıca 1017 GT 2nd Generation modeli de yer alacak.

Elektrikli performansı ve modern tasarımıyla, hem hız tutkunlarına hem de çevreci denizcilik meraklılarına hitap eden Frauscher X Porsche 850 Fantom ve tasarımı ve kullanım kolaylığıyla markanın özünü yansıtan 1017 GT 2nd Generation, deniz tutkunlarıyla Bosphorus Boat Show’da buluşacak.

Dünya lansmanından sonra ilk kez Türkiye’de

Porsche iş birliğiyle tasarlanan ve ilk kez geçtiğimiz günlerde Boot Düsseldorf Fuarı’nda sergilenen elektrikli sürat teknesi Frauscher X Porsche 850 Fantom, dünya lansmanından sonra ilk kez Türkiye’de deniz tutkunlarının beğenisine sunulacak.

1927’den bu yana yüksek mühendislik, estetik tasarım ve yenilikçi vizyonuyla denizcilik dünyasına yön veren Frauscher Boats, Porsche ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle, markanın geleceğe yönelik tasarım anlayışını ve elektrikli sürat teknelerindeki öncülüğünü pekiştiriyor.

Frauscher X Porsche 850 Fantom, Porsche Macan Turbo’nun elektrikli tahrik ünitesiyle donatılmış yenilikçi bir tekne. Gövdesinde yer alan 400 kW gücündeki motor, Z-dümen sistemiyle kontrol edilirken, 100 kWh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. Sport Plus modunda 90 km/sa maksimum hıza ulaşabilen teknenin, yavaş sürüş modunda menzili yaklaşık 100 km iken, ortalama 41 km/sa hızla seyir halinde ise yaklaşık 45 km.

Bir ikonun evrimi

Frauscher, Bosphorus Boat Show’da yeni nesil Gentlemen’s Racer modeli 1017 GT 2nd Generation ile de dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Bu model, Frauscher markasının özünü yansıtarak stil, üstün performans, dayanıklılık ve kullanım kolaylığı ile suda keyifli bir gün geçirmek için gereken her şeyi bir araya getiriyor. 1017 GT 2nd Generation, markanın karakteristik stil öğelerini korurken, yeni özellikler ve gelişmiş tasarım standartlarıyla modernize edildi.

Vira Haber