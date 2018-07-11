Serinlemek için soluğu Çıldır Gölü'nde alıyorlar

Türkiye'nin Gürcistan ve Ermenistan'a komşu illeri Ardahan ve Kars arasında bulunan, 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün çehresi, son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük değişim gösterdi. Kış mevsiminde yüzeyi 50 santim buzla kaplanan ve bu nedenle Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri düzenlenen Çıldır Gölü kenarında inşa edilen tesisler, tekne turları ve doğal plajlar, gölün kıştan sonra da yaz turizmine büyük katkı sağladı.

Tatlı su özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve bölge halkının yanı sıra tatilcilerin de ilgisini toplayan Çıldır Gölü, şimdilerde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. En derin noktası 42 metre olan deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki, Çıldır Gölü'nde serinlemek isteyenler, özellikle hafta sonları göl kenarına akın ediyor. Göl kıyısındaki mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, serinlemek için de kendilerini suya bırakıyor.

Çıldır Gölü'nü, Doğu'nun denizi olarak nitelendiren tatilciler, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için soluğu Çıldır Gölü'nde aldıklarını söyledi.

Vira Haber