Plajların özel kişilere kiralanmasına karşı dava

Muğla'nın Datça ilçesinde plajların özel kişiler tarafından kiralanarak işletilmesine yönelik uygulamanın iptali için mücadele başlatan Datça Kent Konseyi tarafından, İdare Mahkemesi'ne dava açılacağı bildirildi.

Datça Kent Konseyi Kıyı Çalışma Grubu, ilçe merkezindeki plajların özel kişilere kiralanmasına ilişkin uygulamanın iptali için harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muğla Valiliği'ne bağlı Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) arasında imzalanan ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülen protokol ile ilçedeki plajlarda özel kişilere işletme hakkı veren işlemlerin iptal edilmesi için Muğla İdare Mahkemesi'ne dava açılacağı açıklandı. Datça Kent Konseyi Kıyı Grubu üyeleri bugün sabah saatlerinde Datça Noterliği önünde toplanıp basın açıklaması yaptı. Grup adına Avukat Ali Kurt'a noter arıcılığıyla vekalet verilmesinin ardından yapılan açıklamada, davanın her aşamasının takipçisi olunacağı bildirildi. Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, kıyıların sadece parası olanların değil, zengin-yoksul, kadın-erkek, yaşlı-genç, hiçbir ayrım olmaksızın, herkes tarafından eşit biçimde kullanılması gerektiğini söyledi.

MUÇEV tarafından başlatılan kiralama işlemlerine derhal son verilmesi gerektiğine dikkat çeken Balkan, "MUÇEV'in daha önce gerçekleştirdiği benzer uygulamalardan, Akyaya Kadın Azmağı ve İztuzu kıyı alanlarına işletme yetkisi verilmesi işlemleri mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. Hukuka aykırı bu işlemlerin, benzerlerinin tekrarlanmasına engel olmak amacıyla, MUÇEV ile imzaladığı işletme protokollerinin tümünün iptali için, nisan ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yüzlerce imzalı dilekçe ile başvuruda bulunduk. Bakanlık bu haklı taleplerin hiçbirine cevap vermedi. Bakanlığın bu olumsuz ve hukuka aykırı davranışına karşı, haklarımızı hukuk yoluyla korumak için Muğla İdare Mahkemesi'ne dava açacağız" dedi.

Vira Haber