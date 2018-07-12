'M/V Berg' adlı gemi çürümeye terkedildi

Türk şirketine ait Moldova bandıralı 'M/V Berg' adlı gemi Karadeniz'de Kefe yakınlarında çürümeye terk edildi.

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın yakınlarında, şubat ayında su alarak yan yatan Türk gemisi altı aydır Kefe yakınlarındaki Karantin körfezinde çürüyor. Karantin körfezinin iki yüz metre uzaklığında yerleşim yeri bulunuyor.

1 Şubat tarihinde Çavda burnu yakınlarında kıyıdan yaklaşık 26 kilometre mesafede Azak Denizi'nden Türkiye'ye seyreden Moldova bandıralı 'M/V Berg' isimli kargo gemisinin mürettebatı, gemi ambarı su almaya başladığı için Feodosiya (Kefe) Limanı'ndan yardım istedi.

İnceleme sonucunda geminin gövdesinde üç delik bulundu. Bundan dolayı ekolojik felaketi önlemek için gemi kapalı körfeze çekildi. Gemi 48 ton dizel ve motor yağı taşıyordu. Yakıt ve yağ gemiden tamamen boşaltıldı.

Vira Haber