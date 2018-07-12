“Ark Peace” Papua Yeni Gine’ye demir attı

Çin donanmasına ait “Ark Peace” adlı gemi Papua Yeni Gine başkenti Port Moresby’ye geldi. Dün sabah saatlerinde limana varan gemi 8 günlük bir insani misyonuna başladı. Mola sıralarında halka açık olacak olan gemi hastanesi, bölge sakinlerine ücretsiz sağlık hizmeti sunacak ve yerel sağlık personeli ile ortak tanı ve tedavi gerçekleştirecek.

Gemi hastane 7 kez yürüttüğü “Uyumlu Misyon” ilk defa Papua Yeni Gine’de hizmet verirken, Vanuatu, Fuji, Tonga, Kolombiya, Venezuela, Grenada, Dominika, Dominika, Ekvator ile Antigua ve Barbuda gibi ülkelerde de insani tıbbi hizmetler verecek.

Gemi hastane 2008 yılından bu yana 37 ülkeyi ziyaret ederek 180 binden fazla kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sundu.

Vira Haber