Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen grupla ilgili çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Bodrum, İzmir ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Adliyesine sevk edilen şüphelilerin, 255 yabancı uyrukluyu yurt dışına çıkartmaya çalıştıkları öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin kullandığı belirlenen bir bot, iki minibüs ve bir tekne motoruna el konulduğu bildirildi.

Vira Haber