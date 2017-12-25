Setur Marina'da yatçılar yeni yılı kutladı
Kuşadası Setur Marina içerisinde yatlarda yaşayan yabancı konuklar için, yeni yıl kutlaması gerçekleştirildi. Setur Marina ve bünyesindeki mağazaların ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte yatçılar, müzik eşliğinde eğlenceli dakikalar geçirdi.
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Setur Marina'da yatçılar, yeni yıl kutlamasında bir araya geldi. Kuşadası Yat Kulübü tarafından Setur Marina'da yaşayan yabancı yatçılarla yeni yıl kutlaması, Marina önünde düzenlendi.
Kuşadası Setur Marina içerisinde yatlarda yaşayan yabancı konuklar için Setur Marina ve marina içerisindeki mağazaların ortaklaşa düzenledikleri yeni yıl kutlamasında DJ’lerin çaldığı müziklerle coşan yatçılar, gönüllerince eğlendi.
Önemli bir turizm potansiyeline sahip Kuşadası’nda düzenlenen yeni yıl kutlaması 'Nardugan Bayramı' olarak da biliyor. Nardugan Bayramı'nın Türk'lerin eski bir geleneği olduğu belirtilirken, hoşgörü, sevgi, birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü içerdiği ifade ediliyor.
Vira Haber
Etiketler : Setur marina, kuşadası, yat, tekne, kuşadası, Kuşadası Yat Kulübü
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