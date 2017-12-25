5. petrol rafinerisi Kahramanmaraş’a kuruluyor

Ersan Petrol firması tarafından yapılan lisans başvurusu Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından onay aldı. Firma Kahramanmaraş’ta kurulacak Ersan Rafinerisi için lisansını aldı. Rafinerinin kapasitesi 1,4 milyon ton ham petrol işleyebilecek şekilde dizayn edilmişken üretimin hem yurt içinde çıkartılan hem de Irak’tan ithal edilen petrol ürünleri ile yapılması bekleniyor. Firma ürettiği petrolün yüzde 50’sini yurt içindeki tüketimde değerlendirecek. Kalan yüzde 50’lik kısmın ise ihraç edilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş’a İstihdam Sevinci

2022 yılında tamamlanması beklenen projenin inşaat aşamasında 3 bin kişi, işletilmeye başlanmasının ardından ise 500 kişinin istihdam edileceği belirtildi. Toplam hizmet ömrünün 49 yıl olduğu ifade edilen proje, Türkiye’nin ithal etmek zorunda kaldığı petrol ürünlerinin üretimini sağlayarak cari açığın kapanmasında katkı sağlayacak.

Konum Açısından Avantajlı Bir Noktada

Projenin konumu belirlenirken birçok kıstasın dikkate alındığını belirten uzmanlar bu Ersan Rafinerisinin konum olarak oldukça avantajlı bir noktada inşa edileceğini dile getirdi. Projeye göre demiryolu ve Adıyaman – Kahramanmaraş otoyoluna komşu olacak olan rafineri sahası Bakü – Tiflis – Ceyhan ve BOTAŞ Kerkük – Ceyhan boru hatlarına da oldukça yakın noktalarda yer alıyor. Bu hatların nihayete erdiği Ceyhan terminallerine uzaklığı ise sadece 120 kilometre mesafede.

Ülkemizde TÜPRAŞ’a ait 4 adet rafineri bulunuyor. Ayrıca İzmir’in Aliağa ilçesinde yapımı devam eden ilk özel rafineri Star’ın da 2018 yılı sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor. TÜPRAŞ rafinelerinin toplam ham petrol işleme hacmi 28,1 milyon ton iken Star rafinerisi ise 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olacak.

Vira Haber