Setur Marinaları’na Mavi Bayrak’tan Üç Ödül Daha

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) düzenlediği ödül töreninde Ayvalık, Kaş ve Yalova marinalarındaki sürdürülebilirlik uygulamalarıyla ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve sorumlu marina işletmeciliğini ilke edinen Setur Marinaları, bu yıl da Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Mavi Bayrak Programı kapsamında düzenlenen törenden üç ödülle dönmenin gururunu yaşıyor. Setur Marinaları bünyesindeki Ayvalık, Kaş ve Yalova marinaları, “Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri” kategorisinde gösterdikleri güçlü performansla ödüle layık görüldü.

Ulusal ve global standartları karşılayan, nitelikli, temiz, bakımlı, donanımlı ve güvenli marinaları ödüllendiren bu özel kategori, Setur Marinaları’nın kalite ve ziyaretçi memnuniyeti alanlarındaki başarısını tescilledi. Ödülleri Antalya’da düzenlenen törenle takdim edildi.

Ödül aynı zamanda Setur Marinaları’nın 2024 yılı boyunca hayata geçirdiği kapsamlı ve etkili çevre eğitim çalışmalarıyla yarattığı farkı ortaya koyuyor. Ayvalık, Kaş ve Yalova marinalarının bu başarıyı bu sene de tekrarlamış olması Setur Marinaları’nın çevresel sürdürülebilirlik konusundaki istikrarlı yaklaşımının güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda çevre dostu yatırımlar gerçekleştiren Setur Marinaları, bu alandaki çalışmalarını geliştirerek sürdürüyor.

Vira Haber