Setur ve Turmepa'nın iş birliği!

50 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, sektör yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarına devam ediyor.

Setur’un gemi turları markası SeturCruise’un TURMEPA ile başlattığı iş birliği çerçevesinde, gemi turu satın alan her kişi için bağış yapılarak DenizTemiz 3 atık toplama teknesinin çalışmalarına destek verilecek ve deniz canlılarının hayatı koruma altına alınacak.

SeturCruise tarafından desteklenen DenizTemiz 3 atık toplama teknesi, yaz sezonunda yat ve turistik teknelerin en yoğun bulunduğu ve Türkiye’deki sayılı deniz koruma alanlarından biri olan Hisarönü Körfezi’nde görev yapıyor. Deniz koruma alanları, deniz altı ve üstündeki doğal yaşamın zarar verici insan faaliyetlerinden korunması amacıyla oluşturuluyor. DenizTemiz 3 teknesi de Hisarönü Körfezi’nde hizmet vererek, bölgenin doğal sualtı yaşamının korunmasına katkıda bulunuyor.

1 litre atık su 8 litre temiz suyu kirletebiliyor

Deniz canlılarının hayatını koruma altına almak ve kirlenmeyi önlemek için yürütülen çalışmalarda bağışların son derece kritik bir rolü bulunuyor. Örneğin sadece 10.000 TL bağış sayesinde 40.000 litre atık suyun veya 3.200 kg katı atığın denize karışması engelleniyor.

TURMEPA, deniz ve kıyıların korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek, gelecek nesillere sürdürülebilir, yaşanabilir bir Türkiye bırakmayı hedefliyor. Çeşme, Göcek, Hisarönü ve Bozburun koylarında yat ve turistik teknelerden sıvı atık toplayan 5 TURMEPA teknesi (TURMEPA I, TURMEPA II, DENİZTEMİZ 3, DENİZTEMİZ 4 ve DTO Fethiye) sadece 2017 yılı turizm sezonu boyunca 1.189.428 litre sıvı atığın denize karışmasını önledi.

Vira Haber