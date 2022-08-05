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SeturMarinas, Smartium Clean Teknolojisi İle Deniz Yüzeyindeki Atıkları Temizliyor

SeturMarinas, Smartium Clean Teknolojisi İle Deniz Yüzeyindeki Atıkları Temizliyor

SeturMarinas, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

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Çevre sorunlarına özgün ve öncü teknolojilerle çözüm getirme misyonuyla atıkları azaltmak ve geri kazanmak için geliştirilen Smartium Clean projesi ile deniz yüzeyindeki kirlilik azaltılacak.

Koç Bilgi Savunma Teknolojileri A.Ş ve Setur Marinaları’nın ortaklaşa geliştirdiği Smartium Clean cihazları ile, Setur Marinaları’nda su üzerinde yüzen plastik, cam, yağ vb. atıklar temizleniyor. Proje kapsamında geliştirilen otonom ve manuel kullanım seçeneğine sahip cihazlar, suda bulunan atıkları topluyor. Smartium Clean teknolojisi, Temmuz ayı itibarıyla marina çalışanlarına verilen özel eğitimin ardından Türkiye’deki tüm Setur Marinaları’nda kullanılmaya başlandı.

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