KKTC’de İmal Edilen Römorkör İsrail’e İhraç Edildi

Gazimağusa’daki Shipyard Famagusta Tersanesi, 18 ton çeki güçlü çok amaçlı ilk römork ihracatını bugün düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Tersanede inşa edilen iki römorkörden birisi, alıcı İsrail firmasına teslim edilerek Hayfa Limanı’na gönderildi.

Shipyard’ın ihraç ettiği römorkörün, KKTC’de imal edilip, ihraç edilen ilk çok amaçlı çeki römorkörü olduğu belirtildi. Shipyard’ın bir önceki yerli imalat römorkörü ise 2019’da Lübnan’a ihraç edilmişti.

Römorkörün teslimi için Gazimağusa Limanı’nda düzenlenen törene, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Armatörler Birliği Başkanı Yıltan Özkıraç, Gazimağusa Liman Başkanı Kaptan Kemal Yapıcı, diğer davetliler ve tersane çalışanları katıldı.

GÜNDOĞDU: “HERHANGİ BİR TEŞVİK ALMADAN, TAMAMI YERLİ İŞ GÜCÜ İLE YAPILDI”

Shipyard Famagusta Genel Müdürü Gökalp Gündoğdu, törende yaptığı konuşmada, “Ada memleketi olmamız sebebiyle, tüm ihtiyaçlarımızın tedariğini sağlayan, yerli ve yabancı gemilerin adaya sorunsuz hizmet verebilmesi için, 34 yıldır uluslararası standartlarda işler yapmakta olan tersanemizin, Hollanda ve Lübnan’dan sonra, şimdi de İsrail’e, tamamı yerli işgücüyle inşa edilen ilk römorkörünün teslimi için toplanmış bulunuyoruz” dedi.

“HERHANGİ BİR TEŞVİK ALMADAN DÜNYA PAZARINA BU SATIŞI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLMAKTAN GURUR DUYMAKTAYIZ”

Römorkörün, 120 çalışan ile birlikte 2021 yılı içinde tamamlandığını, yüksek çekim gücüyle, İsrail denizlerinde gemilere/liman faaliyetlerine hizmet vereceğini ifade eden Gökalp Gündoğdu, “Romörkörü, bugün Gazimağusa Limanı’ndan İsrail’in Hayfa limanına uğurluyoruz. İnsan, saat ve enerjinin yüksek maliyetine rağmen, herhangi bir teşvik almadan dünya pazarına bu satışı gerçekleştirmiş olmaktan gurur duymaktayız. Tamamı, Türk dizayn firması tarafından tasarlanan, İtalyan Denetim firması RINA tarafından denetlenen ve uluslararası olarak tescillenen, en başta çok amaçlı hizmet römorkörünün inşasından teslimine olan tüm süre boyunca, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürü borç bilirim” diye konuştu.

“YERLİ İŞGÜCÜ İLE NELER BAŞARILABİLDİĞİNİN SONUCU”

Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Gündoğdu, “Yerli işgücü ile neler başarılabildiğinin sonucu olan eserdeki en büyük pay sizlerindir. Yine bu süreçte, desteklerini esirgemeyen başta Ulaştırma Bakanlığı, Limanlar Dairesi Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı’na da şükranlarımızı sunarız. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Pruvası neta olsun. Selametle” ifadesini kullandı.

KTTO BAŞKANI DENİZ: “HAYALİNİ KURMAK BİLE GÜZELDİ, ŞİMDİ BU ANI YAŞIYORUZ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ise, tarihi Gazimağusa Limanı’nın çok anlamlı bir etkinliğe tanık olduğunu belirterek, “Shipyard Famagusta Tersanesi’nde inşa edilen römorkörlerden biri, İsrail’de hizmet vermek üzere alıcılarına teslim edilecek. Bunu düşünmek, hayalini kurmak bile güzeldi. Şimdi ise bu anı yaşıyoruz. Bu başarıya imza atan başta sevgili dostum Ramazan Gündoğdu olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarını yürekten kutluyorum” dedi.

Bu olayın, KKTC’de ne yapmak veya ne yapmamak gerektiğini gösteren büyük bir

olay olduğuna işaret eden KTTO Başkanı Deniz, şöyle devam etti:

“Yıllardan beri devlette bir iş peşinde koşuyoruz. Kendi çapımızda bir iş yeri açarak devlete mal ve hizmet satmak için uğraşıyoruz, Gerekçelerimiz de hazırdır: Ambargo var; yurt dışına iş yapamıyoruz. Biliyorsunuz Ramazan Bey ve arkadaşları, Rum ambargosunun başlıca hedefi olmuş bir sektörde çalışıyorlar. Mağusa Limanı’nın kapalı bir liman olmadığı Avrupa Birliği tarafından ilan edilmiş olmasına karşın, AB üyesi olan Güney Kıbrıs’taki yönetim, bu limana uğrayan kaptanlara ceza uygulaması ve yasadışı bir ambargoyu sürdürmektedir. Ramazan Gündoğdu ve arkadaşlarının oluşturduğu bu başarılı işletme, işte bu zor şartlar altında geniş bölgemizdeki gemilere hizmet vermektedirler. Şimdi, gemilerin bakım ve onarımından bir adım daha ileri gitmişler ve römorkör da olsa deniz aracı inşa etmeye başlamışlardır. Onlarla ne kadar övünsek azdır. Ne kadar gururlansak yetersizdir.”

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Ramazan Gündoğdu ve çalışma arkadaşlarını kutlayarak, “Bu güzel ve anlamlı gelişmenin hepimize ders olmasını, yakınmak yerine uygun şekillerde iş yapmaya, daha çok çalışmaya, özel sektör işletmelerimizi desteklemeye ve güçlenmeye yönelmemiz için örnek olmasını diliyorum” dedi.

KTSO BAŞKANI KAMACIOĞLU: “ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO)Başkanı Ali Kamacıoğlu da anlamlı ve onur verici bir an yaşandığını söyledi.

KTSO Başkanlığı görevine geldiği andan itibaren ihracatı geliştirmek ve ülkeye döviz girişini artıcı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ali Kamacıoğlu, “Sayın Ramazan Gündoğdu ve ekibinin gerçekleştirmiş olduğu bu başarı ülkemize en hızlı ve en entegre yoldan döviz girişini sağlamıştır. Bu, ülkemiz için önemli bir adımdır. Yılda bir değil, her ay bir tane göndermek için çalışmalar yapalım” diye konuştu. Kamacıoğlu, Gündoğdu ve çalışma ekibi ile işçileri kutladı.

Konuşmaların ardından, kurdele kesimi yapıldı ve römorkör Gazimağusa Limanı’ndan çalışanların ve davetlilerin alkışları ile uğurlandı.