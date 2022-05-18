Seven Seas Explorer Kruvaziyer Gemisi Bodrum'da

Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan ve Kuşadası Limanı'ndan gelen, 265 yolcu ve 530 personelin bulunduğu gemideki çoğunluğu İngiliz ve ABD uyruklu turistler, çıkış işlemlerinin ardından iskeleden ayrıldı.

Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki birçok kişi, dev geminin fotoğrafını çekti.

Kumbahçe sahilindeki bir kafenin işletmecisi Ahu Oğuztan gazetecilere, kruvaziyerlerin işlerini olumlu yönde etkilediğini belirterek, "Bodrum'a çok katkı sağlıyorlar. Gelen yolcuların çok miktarda alışveriş yaparak döndüklerini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.