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Sevil Sabancı'nın 60 milyonluk Seksi Balığı

Sevil Sabancı'nın 60 milyonluk Seksi Balığı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı 40 metrelik, 5 kamaralı ‘Sexy Fish’ (Seksi Balık) adlı yatını Bodrum-Cennet Koyu’na demirledi. Yatın değeri 60 milyon TL.

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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı 40 metrelik, 5 kamaralık ‘Sexy Fish’ (Seksi Balık) adlı yatını Bodrum-Cennet Koyu’na demirledi.

Görenlerin ‘butik otel’ ya da ‘askeri gemi’ye benzettikleri lüks yatın değeri 60 milyon TL.

2016’da suya indirilen, uluslararası bot şovlarda ödüller alan ‘Sexy Fish’in tasarımını ise Rıza Tansu yapmıştı.

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Kaynak: Posta

Vira Haber

 

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