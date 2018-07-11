Ukrayna, Azak Denizi anlaşmasını feshediyor

Rusya'yla imzalanan Azak Denizi anlaşmasını feshetmeyi öneren karar tasarısı Ukrayna Parlamentosu'na sunuldu.

Ukrayna Parlamentosu’na Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanılması Hususundaki İşbirliği Anlaşmasının feshedilmesini öngören karar tasarısı sunuldu.

Karar tasarısına eklenmiş açıklama notunda Rusya’nın yasa dışı olarak Kerç Boğazından geçen köprü inşa ederek ve Ukrayna’nın Mariupol ve Berdyansk limanlarına giden gemilerinin geçişini sınırlayarak söz konusu anlaşmayı ihlal ettiği ifade edildi.

Tasarı, Ukrayna Cumhurbaşkanını Parlamentoya Ukrayna ile Rusya arasında 20 Nisan 2004’te imzalanan Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanılması Hususundaki İşbirliği Anlaşmasının feshedilmesi ile ilgili yasa tasarısını sunmaya mecbur kılıyor.

20 Nisan 2004 tarihinde Rusya ile Ukrayna, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanılması Hususundaki İşbirliği Anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşmada Azak Denizi’nin her iki devlet için de iç deniz statüsünde olduğu bir kere daha teyit edilerek Azak Denizi ve Kerç Boğazının su alanlarının ortak kullanılacağı belirtilmişti. Anlaşma uyarınca her iki tarafın onayı olmadan üçüncü bir tarafının savaş gemilerinin bölgeye girmesi yasaklanmıştı. İşgal süreciyle birlikte bu anlaşma da Rusya tarafından çiğnendi.

Vira Haber