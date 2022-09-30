SGS'den Deniz Ticareti Dergisi'ne Özel Açıklamalar

Dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşu olan SGS, uluslararası uzmanlardan oluşan ekibi ile müşterilerinin operasyonlarını geliştirmeye, riski azaltmaya ve akıllı çözümler geliştirmeye yardımcı olmaya devam ediyor. Kendilerini daha da ileriye taşımak hedefiyle hareket ettiklerini söyleyen SGS Çevre, Sağlık ve Güvenlik Operasyon Müdürü Serkan Çelebi, Deniz Ticareti Dergisi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Öncelikle bizlere genel olarak SGS’den bahsedebilir misiniz?

SGS, dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşlarından biridir. Hatta SGS‘nin dünyada gözetim hizmetini icat eden ve uygulayan ilk kuruluş olduğunu hatırlatmak isterim. Kısaca SGS’den bahsetmem gerekirse, İsviçre’de 1878’de kurulan SGS, Türkiye’de ise 1933 yılından bu yana faaliyetlerine devam ediyor. SGS Türkiye olarak pek çok sektöre, gözetim, denetim, test ve belgelendirme hizmeti sunan firma, tarımdan gıdaya, tekstile, madeni ürünlere ve çevreden iş sağlığı ve güvenliğine kadar dünyada 96 binden fazla çalışanı, dünya geneline yayılmış olan 2 bin 700’den fazla ofis ve laboratuvar ağıyla reel sektörden gelen talepleri karşılıyor. SGS Türkiye ise; 1.200’den fazla çalışan ve 30’dan fazla ofis ve laboratuvarıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Günümüze baktığımızda SGS, kalite ve doğruluk konusunda küresel bir referans konumunda. Bunu neye borçlusunuz?

Dünyada bu işi ilk başlatan şirket olarak tüm dünyada kalite ve doğruluk konusunda küresel bir referans olarak kabul ediliyoruz. Dünya genelinde 2.700’den fazla ofis ve laboratuvar, 96.000’den fazla çalışanımızla müşterilerimize hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Temel hizmetlerimiz olan gözetim, denetim, test ve belgelendirme konusunda her zaman en iyisi olabilmek için sürekli kendimizi geliştiriyor ve yenileniyoruz. Farklı pazarlardaki liderliğimizin ve tercih edilmemizin en büyük nedeni de tüm dünyadaki müşterilerimize sürekli en iyi ve eşsiz hizmeti sunabilme yeteneğimizdir.

Son yıllarda gündeme gelen “İklim Krizi” kavramı nedeniyle birçok firma çevre konusunda hassasiyet göstermeye başladı. Geniş bir çerçevede değerlendirecek olursak, SGS çevre konusunda neler yapıyor?

SGS, çevre konularında çok geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Geleneksel çevre laboratuvar ve çevresel denetimlerin yanı sıra son dönemde özellikle ön plana çıkan sürdürülebilirlik, sera gazı (karbon ayak izi), su ayak izi konularında hizmet vermektedir.

Biraz açmak gerekirse, firmaların sürdürülebilirlik raporlamasında destekte bulunuyoruz ancak bu konuda özellikle uzun vadeli ve firmaya tam olarak yansıtabilecek bir yaklaşım ile uzun döneme yayılan ve sürdürülebilirlik danışmanlığını ve eğitimlerini kapsayan bir raporlama sürecini yönetiyoruz. Sera Gazı Emisyonları (GHG) ve Su Ayak İzi çalışmalarını uluslararası standartlara göre gerçekleştirip, çıkar çatışmasına izin vermeyerek firma talepleri doğrultusunda uluslararası doğrulama çalışmalarını da gerçekleştirmekteyiz. Tüm çalışmalarımıza ilave olarak CDP ve GRI raporlamaları konularında da firmalara destek veriyoruz. Genel hizmetlerimizin yanı sıra denizcilik sektörüne özel olarak IMO D2 kapsamında Commissioning Testleri ve VGP kapsamında balast, sintine, atık su, baca arıtma suyu ve kullanım suyu analizleri de gerçekleştiriyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği, başarılı işletmeler için önemli bir konu. Güvenlik anlamında ne gibi yenilikler sunuyorsunuz?

İş sağlığı ve güvenliği konuları tüm sektörlerde olduğu gibi denizcilik sektöründe de çok önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyor ve firmalara proaktif çözümler için destekte bulunuyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasal uygunluk denetimleri, 3. taraf risk değerlendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tüm denetimleri ve çalışmaları drone destekli olarak gerçekleştiriyoruz. Drone ile göz hizasında göremediğimiz tüm riskleri, uygunsuzlukları ve uygulamaları yukarıdan ve bütüncül olarak tespit edebiliyoruz. Drone görüntüleme ile 4K çözünürlükte fotoğraf, video kayıtları alınabiliyor, tüm bu görüntülemeleri termal kamera destekli gerçekleştirebiliyoruz, bu sayede sıcak yüzeyleri ve sıcaklık değişimlerinden kaynaklı riskleri tespit edebiliyoruz. Yine drone destekli olarak hassas 3D haritalandırma yaparak birçok riskin tespitini sağlayabiliyoruz.

Uluslararası taşımacılık sektörünün en önemli ayağı olan deniz taşımacılığı, uluslararası ticaretin neredeyse %90’ından sorumlu. Limanlarda sunduğunuz kapsamlı saha hizmetleri, laboratuvar analizleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bilindiği üzere gemilerin yerine getirmeleri gereken çeşitli regülasyonlar mevcut. Özellikle IMO (International Maritime Organization) ve VGP (Vessel General Permit) gerekliliklerini yerine getirmeleri için balast suyu örneklemesi ve analizleri, içme suyu analizleri, gri su ve sintine suyu örneklemeleri ve analizleri konusunda hizmetlerimiz var. Ayrıca IMO D-2 yönetmeliğine göre balast suyu arıtma sistemleri devreye alma testleri için DNV ve ABS klaslarından onaylarımız mevcuttur. SGS olarak, bahsi geçen hizmetlerimizi global olarak tüm limanlarda, aynı kalitede ve aynı fiyat tarifesi üzerinden hizmet sağlamaktayız. İlgili limanda hizmet sağlanamaması durumunda bir sonraki uygun limanda bahsi geçen hizmetlerimizi aynı şekilde ilgili ülkedeki geniş teknisyen ağımızla sağlamaktayız. Bu özelliğimiz ile müşterilerimiz tarafından sıkça tercih edilmekteyiz.

Bunların yanı sıra gemilerde drone destekli görsel kontrol de sağlamaktayız. Bu kontroller ile gemi içinde yer alan; ulaşılamayan alanlar ve tankların drone ile görsel kontrolünü sağlamakta ve hasar tespiti yapmaktayız. Tersaneler de ise iş ekipmanları ve kaldırma-iletme ekipmanlarının TÜRKAK kapsamında akredite periyodik olarak kontrollerini yapmaktayız.

Enerji, petrol ve doğalgaz, sürdürülebilirlik başlıklarında hizmetleriniz var. Türkiye’de bu alanda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Başlıca banka talepleri üzerine Lender's Engineering (Kredi Veren Mühendisliği) hizmeti kapsamında enerji santralleri projelerinizde drone destekli teknik durum tespiti, teknik ve finansal fizibilite çalışmaları hizmetlerini yürütmekteyiz. Ayrıca müşteri talebi üzerine enerji santrallerinde drone destekli görsel ve termal kontroller, işveren mühendisliği, periyodik kontroller, tahribatsız muayene ve personel tedariki konularında destek sunuyoruz. SGS'den sürdürülebilirlik hizmetleri kapsamında daha sorumlu, dengeli ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için müşterilerimize çeşitli alanlarda hizmetler sağlamaktayız. Özellikle sürdürülebilirlik danışmanlığımız kapsamında firmalara sürdürülebilirlik bilinci kazandırarak, daha sorumlu üretimler yapmaları için destek sağlamayı amaçlamaktayız.

Biraz da verdiğiniz eğitimlerden bahseder misiniz?

Sürdürülebilirlik danışmanlığımız kapsamında firma çalışanlarına sürdürülebilirlik bilincinin kazandırılması için çeşitli eğitim grupları düzenlemekte ve bu eğitimlerimizde Sürdürülebilir kalkınma amaçları, karbon ve su ayak izi bilinçlendirme eğitimleri, CDP raporları konulu atölyelerimiz mevcuttur. Bunların yanında global olarak kabul gören ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İŞ Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gibi standart eğitimlerimiz de mevcut. ZDHC Akademi ile ortak çalışmamız doğrultusunda tüm dünyaca geçerliliği olan kimyasal yönetim veya atık su yönetimi gibi konularda da sürekli gelişimi destekliyoruz.

Son olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Dünyada gözetim hizmetini icat eden ve uygulayan ilk kuruluş olarak SGS’nin bu alandaki global gücü yadsınamaz. Buna bir de Türkiye’deki yaklaşık 90 yıllık geçmişimizi, kalite ve doğruluk konusundaki küresel bir referans olmasını eklediğimizde her zaman kendimizi daha ileriye taşımak hedefiyle hareket ediyoruz.

Kaynak: Deniz Ticareti Dergisi

Vira Haber