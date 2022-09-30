Tersan Tersanesi Atlantic Enterprise’i Denize İndirdi

82,30 metre uzunluğunda ve 18,00 metre genişliğindeki gemi, üçlü trol balık avlanma operasyonu için tasarlanmış gelişmiş bir fabrika balıkçı gemisi olacak. Fabrikası bünyesinde bir karides hattı ve bir kalkan üretim hattı da barındıran gemi 1200 ton kargo kapasitesine sahip.

Wärtsilä 7350 kW ana makina ile donatılan gemi, 16 knot hızda seyir yapabilecek. Ayrıca işlenmiş balıklar için 2950 m3 dondurucu ambara ve 200 m3 paketleme ambarına sahip.

Skipsteknik tarafından tasarlanan gemi, 35 kişilik mürettebatı için konforlu yaşam alanları ve üstün sosyal alanlara sahip. Enerji tasarruflu gövde tasarımı sayesinde gemi buzlu ve arktik sularda verimli bir şekilde avlanabilecek.

Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, “Bu önemli projede Ocean Prawns ile birlikte çalışma şansı yakaladığımız için heyecanlı ve gururluyuz” dedi. “Danimarka’ya teslim edeceğimiz ilk proje olan NB1107’nin denize inişi bizim için çok önemli. Tersan’a değer katacak dünyanın en modern balıkçı gemilerinden biri olmasının yanında bu önemli projeye uzmanlıkları ile katkıda bulunan Ocean Prawns ve Skipsteknisk ile işbirliği yapmak Tersan ailesi için kesinlikle büyük bir onurdur.”