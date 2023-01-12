Shipeedy'nin Yeni Yüzü İhracatçı ve İthalatçının Yüzünü Güldürecek

Dünyanın her yerine geniş ve güvenilir hizmet ağıyla denizyolu parsiyel lojistik hizmeti veren Shipeedy Lojistik, müşterilerine Shipeedy.com üzerinden hızlı çözümler üretmeye devam ediyor. Yenilenen Shipeedy.com başta KOBİ’ler olmak üzere ihracatçı ve ithalatçı şirketlere kapıdan kapıya ve limandan limana ihtiyaca göre hızlı, esnek taşıma çözümleri sunuyor. www.shipeedy.com’un yeni versiyonunda data analitiği altyapısı kullanılarak müşterilerin talepleri ve istekleri veri halinde işlenerek ihtiyaçları analiz edildi.

Yeni arayüz, yeni fırsat ve kolaylıklar

Türkiye’nin dış ticaretini destekleyecek, KOBİ’lerin büyümesine katkı sunacak Shipeedy.com, şirketlerin daha kaliteli, kolay, ucuz ve dijital hizmet almasını sağlayacak. Yeni versiyonla müşteriler kullanıcı dostu bir arayüzle hızlı bir şekilde 7/24 online fiyat alabilecek ve hizmet talebinde bulunabilecek. Platformda ayrıca müşteri ve bölge bazlı özel kampanyalar da düzenlenecek.

Yenilenen versiyon sayesinde bir konteyneri dolduramayacak büyüklükteki koli, palet, çuval gibi parsiyel yükler dijital platform Shipeedy.com üzerinden uzman ekiplerce daha kolay ve daha hızlı bir şekilde ulaştırılacak.

Mevcut ve yeni müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş hizmetler sunacak platformun mobil kullanıcı deneyimi dünya genelinde giderek artan mobilite ihtiyaçlarına paralel olarak iyileştirildi.

Tüm süreceler online takip edilebilecek

Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, görsel tasarımı ve yazılımı Arkas Lojistik AR-GE merkezi tarafından geliştirilip projelendirilen Shipeedy.com’un yeni versiyonu tüm süreçleri online takip edebilme imkânı da sunuyor.