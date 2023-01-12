Atlas Copco Kompresör Tekniği Çığır Açan Teknolojisi GA VSDs İle %60’a Varan Enerji Tasarrufu Sağlıyor

Bugün endüstride bulunan en sürdürülebilir ve en yüksek enerji verimliliğine sahip kompresör olan GA VSDs; performans, güvenilirlik ve akıllı bağlantı özellikleriyle de işletmelerin sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerini destekliyor.

Dünyanın lider endüstri kuruluşlarından Atlas Copco Kompresör Tekniği, geniş ürün portföyüyle sanayide sürdürülebilir verimliliği desteklemeye ve yenilikçi çözümlerini iş ortaklarına sunmaya devam ediyor. Basınçlı havanın kullanıldığı her yerde enerji tasarrufu ve verimlilik sağlayan şirketin son teknolojiyle geliştirdiği GA VSDs, şimdiye kadar yapılmış en yüksek enerji verimliliğine sahip ve sürdürülebilir kompresör olma özelliği taşıyor. Öncü akıllı özellikleri sayesinde ise her müşteriye göre uyarlanabiliyor ve optimize edilebiliyor.

GA VSDS şimdiye kadar üretilen en verimli vidalı kompresör

VSD ve VSD+ modellerinden sonra yeni satışa sunduğu GA VSDS ile kompresör teknolojisini bir üst seviyeye taşıyan Atlas Copco Kompresör Tekniği yeni ürünü ile %60’a kadar enerji verimliliği sağlıyor. Bu oranın sektör için çığır açar nitelikte olduğunu ifade eden Atlas Copco Kompresör Tekniği Endüstriyel Hava Bölümü Ürün ve Pazarlama Müdürü Mert Şenol; “GA VSDs, şimdiye kadar üretilmiş en verimli vidalı kompresör. Bu da müşterilerimize enerji maliyetleri ve karbon ayak izini azaltma hedeflerinde çok önemli bir avantaj sağlıyor. Sadece 2021’de kurulumu gerçekleştirilen invertörlü kompresör modellerimizle Türkiye sanayisine yıllık 222.500 MWh yani 570 milyon TL’ye eşdeğer elektrik enerjisi tasarrufu sağladık. GA VSDs ile bu seviyeyi çok daha ilerilere taşıyacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Yatırım, işletme ve servis maliyetlerinden tasarruf sağlıyor

Minimum bileşen sayısına ek olarak; nadir toprak elementleri kullanılmadığı, IE5 verimlilik sınıfını haiz ferrit destekli senkron relüktans motora sahip ilk kompresör olan GA VSDS, sabit hızlı emsallerine göre %21 daha yüksek serbest hava verimine sahip güçlü bir kompresör olma özelliğiyle de fark yaratıyor. Şenol; “Düşük kW oranı (güç tüketimi) ve akıllı özellikleri ile öne çıkan GA VSDS sayesinde müşterilerimiz yatırım, işletme ve servis maliyetlerinden büyük oranda tasarruf edebilecek” dedi.

Güvenli teknolojisi ile ihtiyaca göre optimizasyon

GA VSDS, performansını her müşterinin uygulamalarına, gereksinimlerine ve koşullarına göre uyarlamayı ve optimize etmeyi sağlayan akıllı özellikler barındırıyor. Akıllı Sıcaklık Kontrolü (STC) sistemi, kompresörün her zaman optimum yağ sıcaklığında çalışmasına olanak tanıyor. Böylece sistem maksimum sıkıştırma verimi sağlarken yoğuşma riskini de ortadan kaldırıyor. GA VSDS ayrıca kullanıcılara kompresörlerinin maksimum kapasitesini geçici ve güvenli bir şekilde aşma özgürlüğü veren tamamen yeni Boost Flow Modu da sunuyor.

Bunlara ek olarak; gelişmiş Elektronikon® Touch kontrol modülü, standart olarak entegre EQ2i çoklu kompresör kontrolü, SMARTLINK uzaktan izleme ve analiz özelliği ve akıllı üretim ortamları için sahip olduğu OPC UA entegrasyonu gibi özellikleriyle de alanında lider bağlantı özellikleri sunuyor.