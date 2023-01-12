Safi Denizcilik'in Filosuna Bir Gemi Daha Eklendi

Safi Denizcilik filosuna yeni bir gemi daha ekledi. 2011 yılında Imabari Shipbuilding tarafından inşa edilen CMB VAN MIEGHEM isimli dökme yük gemisi Safi Denizcilik’in filosuna katıldı.

Liberya bayraklı 95.737 DWT’lik gemi, 235 metre uzunluğunda ve 38 metre genişliğindedir.

Liman işletmeciliği, çimento, armatörlük, deniz hizmetleri, şeker sektörü gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren gruba bağlı olan Safi Denizcilik filosunda yer alan birçok gemi, römorkör, pilot botun yanına 15. olarak eklendi.