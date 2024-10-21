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Şiddetli Rüzgar Feribot Seferlerini Durdurdu

Şiddetli Rüzgar Feribot Seferlerini Durdurdu

Elazığ ve Tunceli’de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle feribot seferleri durduruldu.

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Elazığ ve Tunceli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına, kara ve deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Yoğun rüzgar nedeni ile Elazığ-Çemişgezek arasında düzenlenen feribot seferleri de karşılıklı olarak durduruldu. Fırtınanın dinmesinin ardından feribot ulaşımının yeniden başlayacağı kaydedildi.

Vira Haber 


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