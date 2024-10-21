Ticari Gemide Rahatsızlanan Vatandaşa Tıbbi Tahliye

Datça açıklarında uluslararası sularda seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından vatandaşın denizden tahliyesi yapılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Vira Haber