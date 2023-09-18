‘Sıfır Atık, Bu Ülkenin Bir Markası Haline Geldi’

Birleşmiş Milletlerin 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde bulunan Özhaseki, New York'taki Türkevi'nde, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Bakanlık olarak çevre ve iklim değişikliği konusunda bütün birimlerin teyakkuzda olduğunu belirten Özhaseki, yaklaşık 7 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin bir yıl kadar denendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın projeyi çok sevdiğini, üstlendiğini, hamiliğini yaptığını ve dünyaya açtığını dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Şu anda Sıfır Atık, sadece atıkların geri kazanımı, bir döngüsel ekonomi vesaire falan olmaktan öte bu ülkenin bir markası haline geldi. Bundan sonra iklime karşı duyarlı, çevreye karşı duyarlı her kim varsa bizim ortaya koymuş olduğumuz, şu anda da Danışma Kurulu Başkanlığını Emine Hanımefendi'nin yapmış olduğu Sıfır Atık konusuna mutlaka bir vurgu yapıyor. Bir dünya markası haline geldi. Bundan da mutluluk duyuyoruz."

"Atıklarımızın ancak yüzde 30'unu ekonomiye yeniden kazandırabilir vaziyetteyiz"

Özhaseki, Türkiye'de yaklaşık 20 milyona yakın insana "sıfır atık" eğitimi verildiğini, 172 bin kurumun sıfır atığa geçtiğini bildirdi ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

"Şu anda atıklarımızın ancak yüzde 30'unu ekonomiye yeniden kazandırabilir vaziyetteyiz." diyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bu sene sonu itibarıyla da yüzde 35'e çıkarmayı planlıyoruz ama bizim bunu hızla arttırıp adı üstünde 'Sıfır Atık' dediğimiz gibi hiçbir şeyin boşa gitmediği, tamamını değerlendirebildiğimiz, ekonomiye kazandırabildiğimiz bir yapıya kavuşturmamız lazım. Bu, bizim performansımıza, çalışmamıza, milletimizin de buna verecekleri cevaba bağlı. İnşallah yerel seçimler geçtikten sonra yeni bir yol haritası çizip ki bizim burada olmazsa olmazımız belediyelerimiz, onlar vasıtasıyla biz evlerde ayrı ayrı atıkların alınımıyla başlayıp daha sonra da dönüştürebildiğimiz bir ortama doğru gideceğiz."

Bakan Özhaseki, organik atıkları ısıl işlemden geçirerek gübre haline dönüştürdüklerini ifade ederek, "Türkiye'de şu ana kadar yaptığımız çalışmalardan dolayı 432 milyon ağacın kurtarıldığını söyleyebilirim. Mazot, benzin gibi kullanımlar ve enerji dahil olmak üzere her bir alanda bunun bize bir faydası var. Haliyle bunu dünya markası haline getiren de Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan Hanımefendi oldu." diye konuştu.

"Millet bahçeleri projesiyle 80 milyon metrekareye yakın yeşil alan yaptık"

Özhaseki, millet bahçeleri projesiyle şu anda 80 milyon metrekareye yakın yeşil alan yaptıklarını, bunu 100 milyon metrekareye çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Yutak alanlarını çoğaltmaya, emisyonları düşürmeye çalıştıklarını belirten Özhaseki, "Bu konuda 2053 ile ilgili de zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın 'net sıfır emisyon' beyanı var. Ayrıca bir taraftan da sanayicilerimizin de buna uyum göstermesi lazım. Doğada bir ısınma var ve bu ısınma her zaman için büyük bir tehlikeyi barındırıyor." dedi.

Özhaseki, Türkiye'yi özellikle küresel ısınmanın tehditlerinden ve tehlikelerinden korumak için gayret ettiklerini vurguladı.

Vira Haber