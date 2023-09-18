Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı

Açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve kooperatif başkanlarının yanı sıra İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Meclis Başkanı Suphi Şaşati, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni protokol konuşmalarıyla devam etti. Törende konuşan İMEAK DTO İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu İskenderun Şubesi olarak Samandağ´dan Karataş´a kadar olan sorumluluk sahasında İskenderun Körfezinde faaliyette bulunan balıkçıların sorunlarıyla oda olarak yakından ilgilendiklerini ifade ederek; “İskenderun Körfezi deniz canlıları için zengin bir yumurtlama alanına sahiptir. Özelikle karides ve dip balıkçılığında, İskenderun Körfezi ülkenin genel balıkçılığında önemli bir yeri var. Bunun için özenle korumamız gereken bir bölgedir.



Körfezi kirleten evsel atıklar, fabrikalar, limanlar gibi çok fazla olumsuz unsura karşın dip akıntıları sayesinde kısmen temiz kalsa da körfezimizin daha da temiz kalması için İskenderun Teknik Üniversitesi ile ortak projeler yürüterek akademisyenlere destek olduk.



İskenderun Körfezindeki balık çeşitliliği ve verimliliğinin arttırılması amacıyla İskenderun Teknik Üniversite ile birlikte resif çalışmaları, yerli balıkların ve yabancı türlerin izlenmesi projelerini sürdürmekteyiz.



Deprem sonrası hasar gören İskenderun Balıkçı barınağının bir an önce balıkçılarımıza hizmet vermesi için ilgili kurumlarla ilk günden beri iletişim halindeyiz. Hasarın onarımı ve barınağın hizmete alınması için depremin ilk günlerinden bu yana ilgili kurumlara destek vererek konunun takipçisiyiz.



2023-2024 Balık Av Sezonunun tüm balıkçılarımız için bereketli ve bol kazançlı geçmesini temenni ediyorum” dedi.



Konuşmaların ardından katılımcılara İMEAK DTO İskenderun Şubesi destekleriyle hazırlanan balık ekmek dağıtıldı.

Vira Haber