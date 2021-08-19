Sığacık’ta 3 koydan 1 kamyon çöp toplandı

Teos Marina’nın çağrısıyla bir araya gelen gönüllü tekne sahipleri, Abderalılar Sivil Toplum Kuruluşu ve Serenad Dalış Okulu eğitmen ve kursiyerleri ile Teos Marina personelinin katılımı ile Sığacık koylarında kıyı ve deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirdi. 19 Ağustos sabah saat 9.00’da Teos Marina’dan hareket eden gönüllü ekipler Çamcaz, Tepesi Delik ve Akvaryum koylarına teknelerle toplu seyir yapıldı. Marina botları gönüllülerin teknelerden karaya ulaşımını, marinanın yangın söndürme teknesi de toplanan çöplerin marinaya taşınmasını sağladı.

Lapina1, Koza, Laurus1, Puppe, Escape, Cemre35, Akustik, Donalt, Starcraft tekneleri etkinliğe katıldı. Bir araya gelen gönüllüler 3 koyda kıyı temizliği yaparak, 1 kamyonu dolduracak kadar çöp toplandılar. Serenad Dalış Okulu ise 9 gönüllü dalgıçla bu koylarda dalış yaparak deniz dibindeki atıkları topladı.

Toplanan atıklar marina rıhtıma indirilerek, çöp kamyonuna yüklenmeden önce katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi. Birkaç saatte toplanan atıkların fazlalığı görenleri şaşırttı. Gönüllüler bir sonraki etkinlik için sözleştiler. Koy temizliği seferberliği devam edecek.

Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, “Sığacık’ta karadan ulaşımı olmayan, hem yatçılarımızın hem de günlük tur tekneleriyle en çok ziyaret edilen koylara marina ekibimiz ve gönüllü dostlarımızla sahil ve deniz dibi temizliği yaptık. Öncelikle tüm katılımcılara emeklerinden ve çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl deniziyle koylar bu bölgenin cazibe merkezi. Ancak kıyıda pek çok atık ve kirlilik göze çarpıyor. 3 saat gibi kısa bir sürede 1 kamyon çöp topladık. Kıyılardan denize ulaşan çöplerin tekrar karaya vurduğunu düşünürsek, bu hepimizin çöpü. Hiç kimse doğuştan çevreye çöp atılabileceğini bilmiyor. Maalesef çevremizi korumayı, temiz tutmayı öğretmemiz gerekirken çevreye çöp atıp kötü örnek olarak bu kötü davranışı yeni nesillere biz yetişkinler öğretiyoruz. Koyun gerisinde makilik alanlar var, olası bir kıvılcımla yanıcı, tutuşturucu özelliği olabilecek her şeyi topladık. Bu etkinliğimizin bir başlangıç olmasını ve farkındalık yaratmasını umuyoruz. Bir kez daha yatçılarımıza, Abderalılar Sivil Toplum Kuruluşu gönüllülerine, Serenad Dalış Okulu dalgıçlarına ve Teos Marina ekibine teşekkür ediyorum. Denizler bizim evimiz, ormanlar nefesimiz” açıklamasını yaptı.

Vira Haber