Türk insansız sistemleri denizde de marka olacak

SEFİNE Tersanesinde düzenlenen törenle Otonom ve Sürü Yetenekli Silahlı İnsansız Su Üstü Harbi Aracının blok birleştirme faaliyetlerine başlandı. Aynı törende Otonom ve Sürü Yetenekli İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracının da sac kesimi gerçekleştirildi.

Her iki deniz aracı da 40 knot aşan hız yapabiliyor. 600 deniz mili menzili aşan otonom araçlar, ikmale gerek duymadan dört güne yakın hizmet verecek. Otonom deniz araçları, yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla, en zorlu deniz durumlarında dahi kusursuz görev ve seyir yapacak.

Yeni İnsansız Deniz Araçlarının üstün özellikleri arasında şunlar yer alacak:

Geliştirilen otonom insansız deniz aracı aldığı görüntüleri istenilen merkezlere gerçek zamanlı aktarabilecek, su üstü unsurları algılayıp sınıflandırabilecek, iletişimin koptuğu durumlarda bile sabit ve hareketli engellerden sakınıp otonom seyir ve harekat yapabilecek.

Otonomi yazılımı ile üzerindeki sensörlerden algıladıklarına göre adaptif seyir yapabilecek ve deniz trafik kurallarına göre otonom ilerleyebilecek.

Suüstü harbi kabiliyetinin kazandırılması için ROKETSAN’ın taktik füze sistemi ve ASELSAN’ın stabilize makineli tüfek sistemi STAMP ile suüstü harbinde, üs/liman/kritik tesis ve yüzen platformların otonom olarak korunması sağlanacak.

Her iki deniz aracı da kargo uçakları, askeri gemiler veya karayoluyla taşınıp görev noktalarına intikal ettirilebilecek.

Su üstü harbi amaçlı tasarlanan otonom deniz aracı genişletilebilir platform ile trimaran formuna dönüştürülebilecek. Böylece faydalı yük kapasitesi arttırılarak farklı silah ve sistem kullanılmasına imkân tanınacak. Elektronik harp, sualtı harbi ve mayın harbi fonksiyonlarını da yerine getirebilecek.

Otonom İnsansız Deniz Aracı; su üstü harbi görevine ilaveten asimetrik tehditlere karşı askeri üslerin ve sivil limanların güvenliği için de kullanılacak. Üzerinde taşıdığı uydu sistemi ile gerçek zamanlı video ve görüntü aktarımı yapacak.

Türk Loydu ile yapılan iş birliği kapsamında otonom askeri gemi kurallarının geliştirilmesine destek sağlanacak.

Sefine Tersanesi Rusya ile Buzkıran Gemisi Anlaşması İmzaladı

Sefine Tersanesi Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı Rosmorreçflot için bir adet Icebreaker 7 tipi kurtarma gemisi inşa edecek. Buzkıran gemisi için ihaleyi kazanan Sefine Tersanesi, önceki hafta Rosmorreçflot ile anlaşma imzaladı. Oldukça büyük bir proje olan buzkıran gemisinin üç buçuk yıl içinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Tamamlandığında 118 metre uzunluğunda ve 26 metre genişliğinde olacak buzkıran gemisinde her biri 9 MW gücünde iki adet itici bulunacak ve gemi toplam 18 MW itiş gücüne sahip olacak. Gemi, kutup dairesinde kalan dünyanın en zorlu koşullarına sahip Kuzey Denizi Rotası’nda görev yapacak.

Dünyanın En Büyük Canlı Balık Taşıma Gemisi Sefine Tersanesi’nde Üretiliyor

7500 m³ kargo kapasitesine sahip dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisi Sefine Tersanesi’nde üretiliyor. Norveçli Frøy Rederi AS firması için üretilen ikinci gemi olan GASØ HØVDING’in uzunluğu 83,72 metre, genişliği ise 30,9 metre. Canlı balık taşıma gemilerinin en önemli temsilcilerinden olan bu devasa gemi 5000 tondan fazla ağırlığa sahip. Çevre dostu dizel elektrikli tahrik motorlarına sahip gemide aynı zamanda 6 adet jeneratör de bulunuyor.

BOTAŞ Doğalgaz Depolama Projesi’nin DP1 ve DP2 “Topside” Bölümleri Başarıyla Teslim Edildi

BOTAŞ Doğalgaz Depolama Projesi kapsamında Sefine Tersanesi’nde üretilen platformlar başarıyla teslim edildi. Kolin Kalyon Joint Venture (KKJV) ortaklığı ile gerçekleştirilen projenin Topside bölümleri olan DP1 ve DP2 platformları Kuzey Marmara Silivri açıklarındaki konumuna doğru uğurlandı. BOTAŞ Doğalgaz Depolama Platformları, Türkiye’de bu alanda hayata geçirilen ilk proje olmaları nedeniyle büyük önem taşıyor. Platformlar Silivri Değirmenköy’ün iki buçuk kilometre açığındaki konumlarına yerleştirildikten sonra çalışmaya başlamasıyla 4,6 milyar Sm3 depolama ve 75 milyon Sm3 günlük geri üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Vira Haber