Sığınmacıları, Sahil Güvenlik Ekipleri Kurtardı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmak için bindikleri lastik botları su alan 34 göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Gümbet koyundan denize açılan 34 göçmenin bindiği lastik bot Karaada açıklarında su almaya başladı.
Göçmenlerin sağlık ekiplerini araması üzerine ihbarı alarak olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri botları batmak üzere olan 34 göçmeni kurtardı.
Bodrum Limanı’na getirilen göçmenler sağlık kontrolünün ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : bodrum, muğla, düzensiz göç
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