Sigorta şirketleri kruvaziyer turizmine engel

Uluslararası cruise turları düzenleyen gemi firmaları yeniden Türk limanlarına gelmek, binlerce turist taşımak için çaba gösteriyor. Aslında tüm şartlar hazır ancak karşılarında bir engel var: Güvenliği bahane gösteren sigorta şirketleri. Eğer muafiyet ortadan kalkarsa bu Türk turizmine doping etkisi yapabilir, yılda 1 milyondan fazla turistin ülkemize gelmesi sağlanabilir.

Deniz turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Türkiye’ye cruise gemi turlarıyla birlikte 2015 yılında 2 milyon turist gelirken bu sayı güvenlik gerekçeleriyle birlikte bugün 300 bine kadar gerilemiş durumda.

Binlerce yolcu kapasiteli dev gemileri ve yolcularını sigortalayan uluslararası sigorta şirketleri Türk limanlarını sigorta dışında tuttu. Örneğin Yunanistan’ın Sakız Adası’na uğrayan bir yolcu gemisi her türlü kazaya karşı yolcularıyla birlikte sigortalanırken aynı gemi Sakız Adası’na yarım saat mesafedeki Çeşme’ye geldiğinde sigorta kapsamı dışında tutuluyor.

Uluslararası gemi şirketi yöneticileri Türk limanlarının sigorta kapsamına alınması için uluslararası sigorta şirketleriyle görüşme halindeler. Olumlu sonuçlar alınıp bu gemilerin yeniden Türk limanlarına uğramalarının önü açılırsa yılda en az 1 milyon turistin ülkemize gelmesi mümkün.

Cruise gemilerinin üst segmentte ve para harcayan, gezmeyi ve alışveriş yapmayı seven turistleri taşıdığına dikkat çeken bir gemi firması yöneticisi Ercan Abitağaoğlu, uluslararası sigorta şirketleriyle sürdürülen üst düzeyde görüşmelerin olumlu sonuçlandırılacağını belirterek Türk limanlarının yeniden gemi şirketlerinin rotalarına gireceğini söyledi.

Vira Haber