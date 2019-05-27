Japonya açıklarında iki yük gemisi çarpıştı
Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında Pasifik Okyanusu'nda iki yük gemisinin çarpışması sonucu gemilerden biri battı, mürettebattan 4'ü kayboldu.
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Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya'ya ait iki yük gemisinin İnubosaki'nin 12 kilometre açığında çarpışması nedeniyle gemilerden biri battı.
Sahil güvenliği yetkilileri, batan geminin mürettebatından 4'ünün kaybolduğunu kaydetti.
Sis nedeniyle kayıpları arama çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü belirten yetkililer, diğer geminin mürettebatının durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Vira Haber
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Etiketler : Yük gemisi, gemi, Japonya, denizci, sisi, Pasifik Okyanusu
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