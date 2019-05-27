Rusya en büyük buzkıranı suya indirdi

Rusya, nükleer enerjiyle çalışan dünyanın en büyük buzkıran gemisi Ural'ı suya indirdi. Rusya, “buzlu denizler”in kontrol için çok önemli bir adım attı. Kuzey Deniz Yolu'nu daha şekilde aktif şekilde kullanma planlarını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Rusya, yeni nükleer buzkıran gemisi Ural'ı suya indirdi. Bu gemi, Arktika ve Sibir adlı aynı kategorideki iki geminin daha 2022’den sonra suya indirilmesiyle “trio” tamamlanmış olacak.

Proje 22220 kapsamındaki Ural nükleer buzkıran gemisi, St. Petersburg'daki Baltık Tersanesi'nde suya indirildi. İnşasına su üzerinde devam edilecek Ural'ın 2022 yılında Rusya Donanması'na teslim edilmesi bekleniyor.

Baltık Tersanesi, daha önce Proje 22220 kapsamında Arktika adlı buzkıran gemisini inşa etmiş ve Sibirya adlı buzkıran gemisinin inşasına başlamıştı.

Ural, bu projedeki üçüncü gemi olurken iki buzkıran gemisi daha üretmeyi planlayan Rusya'nın 2019 içinde bunlara ilişkin sözleşmeleri imzalaması bekleniyor.

Rusya'nın Arktik bölgesindeki temel yük taşıma güzergahı olan Kuzey Deniz Yolu, ülkenin Avrupa kısmı ile Uzay Doğu bölgesi arasında deniz üzerinden en kısa yol. Yol, Arktik limanlar ile Kuzey bölgenin en büyük nehirlerini birbirine bağlıyor.

Arktik buzların aktif olarak erimesi ve tanker geçişleri için koridorların oluşması, Kuzey Deniz Yolu'nun çekiciliğini kat kat artırıyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin nisan ayında yaptığı açıklamada, kutup bölgesindeki trafiği artırmayı hedeflediklerini söylemişti. Putin ayrıca, 2035 yılına kadar 9’u nükleer enerjili, toplam 13 buzkıranın aktif olacağını aktarmıştı.

Vira Haber