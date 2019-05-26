Deniz Trafik Operatörleri iftarda buluştu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurum Yöneticileri, Deniz- İş Sendikası Yöneticileri, Türk Kılavuz Kaptanları Derneği Yönetimi, Türk Uzak yol Gemi Kaptanları Derneği Yönetiminin temsil edildiği iftar yemeği, Deniz Trafik Operatörleri Derneği Yönetimi ve üyeleri ile sektörel Stk paydaşlarının bir araya geldiği, karşılıklı diyalog ve dayanışma gerçekleştirdiği birliktelik katılımcılarda büyük memnuniyet yarattı.

Türk Boğazlarında bir arada çalışan ve birlikte hizmet üreten meslektaşlar, Türk Boğazlarındaki sektörel gelişmeleri ve seyir emniyetini arttıracak unsurları sohbetlerinde karşılıklı olarak değerlendirdiler.

Tüm katılımcıların birlik ve beraberlik içinde olumlu paylaşımlarda bulunduğu iftar yemeği, bir sonraki sene tekrar buluşmak üzere karşılıklı olarak “Hepimize Allah selamet verisin” temennileriyle noktalandı.

Vira Haber