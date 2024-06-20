Şile Plajları Mikrop Saçıyor

Hava sıcaklıklarının iyice artmasıyla birlikte Kurban Bayramı tatilini de fırsat bilen vatandaşlar Şile plajlarına akın etti. Serinlemek için denize girmek isteyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hayal kırıklığına uğradı. Adeta çöp yuvasına dönen Şile plajları, denize girmek için gelen vatandaşların sağlığını tehlikeye atıyor. Plajda biriken çöpleri toplayan Belediye ekiplerinin olmaması ise dikkat çekti. Biriken çöpleri gören vatandaşlar, plajın çöp yığınına dönmüş haline tepki gösterdi.

Vira Haber