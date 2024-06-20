TCG Kilimli Zonguldak'ta Ziyarete Açılacak

21 Haziran 2024 tarihinde Zonguldak Limanı'nda gerçekleştirilecek olan etkinliğin, halkın yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor. Ziyaret saatleri 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 arasında olacak. Vatandaşlar gemiyi yakından görme ve hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak.

Vira Haber