Şimşekler Ailesinin Acı Kaybı
Aliağa DTO Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek’in Ağabeyi Şemsettin Şimşek hayatını kaybetti.
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Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Aliağa Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Aile Kabristanına defnedilecek.
Vira Haber olarak Merhuma Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : Şimşekler ailesi, Aliağa DTO, Abdülvahit Şimşek, Adem Şimşek
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