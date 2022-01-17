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Şimşekler Ailesinin Acı Kaybı

Şimşekler Ailesinin Acı Kaybı

Aliağa DTO Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek’in Ağabeyi Şemsettin Şimşek hayatını kaybetti.

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Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Aliağa Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Aile Kabristanına defnedilecek.

Vira Haber olarak Merhuma Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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Vira Haber

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