Dünyanın Gözü Bu Deniz Aracında!

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Gözüyılmaz Mühendislik firması, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar kurbağa adam ve gemi adamı olarak görev yapan polislerden oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan şartnameye göre devriye teknesi inşa etti. Teknenin, inşa aşamasında da komisyon üyeleri, kontrol görevi yaptı.

İlk teknenin beğenilmesinin ardından 2 tekne daha inşa edilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığınca İstanbul, İzmir ve Antalya ekiplerine verildi. Birçok görevde kullanılan 15 metre uzunluğa, 4 metre ene sahip termal kamerası da olan deniz aracı, yabancı polis teşkilatlarının da ilgisini çekti.

İlk olarak Arnavutluk polisi, firma ile bağlantı kurup tekneden sipariş verdi. Papua Yeni Gine de aynı tekne için firmayla sözleşme imzaladı.

Dünyadaki derecelendirme kuruluşlarınca "en iyi 10 tekne" arasında gösterilen tekne, Avustralya ve Romanya polisinin de ilgisini çekti. Firma yetkilileriyle görüşmelere başlayan Avustralya ve Romanya polisi de Türk deniz polisleriyle görüşerek tekne hakkında bilgi aldı.

İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve kurbağa adam Alper Tuğbay, Türk polis teşkilatının talep ettiği teknenin örnek proje olduğunu, kendileri tekneyi kullandıktan sonra birçok ülkeden firmaya talep geldiğini anlattı.

Tuğbay, teknenin çalıştıkça kendisini kanıtladığını, diğer ülkelerin kolluk kuvvetlerinin ilgisini çektiğini belirterek, Arnavutluk polisinin de aynı tekneden istediğini imalatının tamamlanarak teslim aşamasında olduğunu kaydetti. Tuğbay şöyle devam etti: “Papua Yeni Gine bir ada ülkesi. Oranın da sözleşme imzaladığını duyduk. Avustralya deniz polisi, yani okyanus üzerindeki bir ada ülkesi bizle, Türk polisleriyle irtibat kurup tekneyi sordu. Tekneyi beğendiklerini öğrendik"

Tuğbay, teknenin Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından en iyi tasarım ödülüne layık görüldüğü bilgisini de verdi.

Vira Haber