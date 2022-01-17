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Ege Denizi'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Yunanistan açıklarında saat 01.31'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.31'de, Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 12,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Yunanistan'a 13,80 kilometre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine ise 114,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
 

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