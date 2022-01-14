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KOSDER Yönetimi, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği'ni Ziyareti Etti

KOSDER Yönetimi, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği'ni Ziyareti Etti

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’ne (VDAD) 13 Ocak Perşembe günü bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

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Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, Yönetim Kurulu Üyeleri; Burak Akartaş ve Tolga Tomba yer aldığı KOSDER heyetini, VDAD Yönetim Kurulu Başkanı Recep Düzgit ve Yönetim Kurulu Üyeleri ağırladı.

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Vira Haber

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