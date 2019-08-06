Sinem Dedetaş, İBB Şehir Hatları Genel Müdürü oldu

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO) Yönetim Kurulu Eski Başkanı Sinem Serhan Dedetaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Gemi inşa sektörünün başarılı kadın girişimcilerinden biri olarak dikkat çeken Dedetaş, yeni görevini Yakup Güler’den devralacak.

Sinem Serhan Dedetaş kimdir?

Matesis Marine & Eng. kurucu ortağı olan Sinem Dedetaş, gemi inşa sektörünün başarılı kadın girişimcilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

1981 yılında Eskişehir’de doğan Dedetaş, ilk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Bölümü’nde devam eden Dedetaş, lisan eğitiminin ardından sonlu elemanlar hesaplamaları üzerine uzman mühendis, çelik yapılar dizayn mühendisi ve İtalyan Loydu’nda plan onay mühendisi olarak çalıştı.

Dedetaş, 2012 yılında denizcilik, danışmanlık, gözetim ve mühendislik hizmetleri veren Matesis’in kurucu ortaklığını yaptı.

Çalışma hayatına firmasında devam eden Dedetaş 2014-2016 yılları arasında Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Mesleği dışında dil bilimi, mitoloji ve sosyoloji alanları ile ilgili olan Dedetaş, spor olarak binicilik yapıyor.

Vira Haber