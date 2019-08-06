GMO'dan hızlı okuma eğitimi

Yöneticilerin, çalışanların ve öğrencilerin hızlı okuma ve etkin algılama becerilerini geliştirilerek, onlara zaman kazandırmak, enerji seviyelerini yükseltmek, gizli potansiyellerini keşfetmek ve başarılarını artırmak amaçlanmıştır.

Etkin algılama becerisinin gelişmesi ile olayları daha iyi anlama, analiz etme ve değerlendirme becerisinin artırılması, analiz kabiliyetinin gelişmesi gibi faydalar gözlenir.

Bu eğitim ile;

Okuma hızınızı artıracaksınız.

Okuduğunuzu daha iyi anlayacaksınız.

Okuduğunuz bilgileri daha rahat hatırlayacaksınız.

Evraklardaki, e-postalardaki, raporlardaki ve sözleşmelerdeki hataları çok daha kolay fark edeceksiniz.

Kendinize ve sevdiklerinize daha fazla zaman ayırabileceksiniz.

Vira Haber