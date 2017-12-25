Sinop Limanı SİT alanı olmaktan çıkarıldı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Limanının tamamını içine alan denizdeki 1. Derece arkeolojik sit alanının kaldırılmasını sağlayan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Maviş; “Kültür Bakanlığı nezdindeki girişimlerimiz sonucu Sinop turizminin önündeki en büyük engelin kalkmasından dolayı büyük mutluluk yaşamaktayız” dedi.

Maviş, Sualtında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları kapsamında Bakanlar Kurulu’nun, Sinop Limanının tamamının 1.derece arkeolojik sit alanı sayması kararının kaldırılmasına yönelik ilgili kurumlar nezdindeki girişimlerimizle 2016 ve 2017 yıllarında Sinop Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinden ilgili akademisyenler su altı kültür varlıklarının belgelendirilmesi ve deniz dibi haritasının çıkarılması için görevlendirilmesi sağlanmıştı. Çalışmaların akabinde 21.12.2017 tarihinde Balıkçı Barınağı, Çekerek Yeri, Yuvam Tesisleri önü ve Rıza Nur Kütüphanesi ile kadınlar plajı haricindeki alanlar 1. Derece arkeolojik sit alanı kapsamından tamamen çıkarılmıştır” dedi.

SUALTI ARAŞTIRMASI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Maviş, 1853 Sinop baskınında Rus donanması tarafından batırılan Osmanlı gemilerinden mevcut olanların konumları da tespit edilmiştir. Batık gemilerin kalıntılarının büyük çoğunluğu kendi dönemlerinde sökülerek denizden çıkarılmıştır. Ayrıca 1950’li yıllarda gemilerin metal aksamı bazı şirketler tarafından çıkarılmış deniz tabanında yüzeyde bulunan diğer kalıntılarda balıkçılık faaliyetleri kapsamında ortadan kaldırılmıştır” diye konuştu.

SU ALTINDAKİ GİZEMLİ DÜNYAYA MÜTHİŞ İLGİ VAR

Maviş, Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile bilinmeyenin keşfedilme içgüdüsüyle denizin gizeminin peşine düşen insanların/dalgıçların sayısı çığ gibi artmıştır. Kısıtlılık durumunun kaldırılması, yerin üstü ve gökyüzü kadar yer altında gezmenin zevkini ve heyecanını hissedenler için, nemli batıkların bulunduğu su altı dünyasının keşfine yol alacaktır” dedi.

MAVİ YOLCULUK KONSEPTİNİN ÖNÜ AÇILDI

Maviş, Birçok medeniyete ev sahipliği yapması sebebiyle yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bolca barındıran Sinop’umuz, doğaya ve tarihe yönelmenin entellektüel sonucu ortaya çıkan “Mavi Yolculuk Konseptine” sit yasağının kaldırılması büyük imkan sağlayacaktır” diye konuştu.

YATIRIMCILARIMIZ BU BÜYÜK FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRMELİDİR

Maviş, “Kıyıların Düzenlenmesi, Yol, Dolgu, Yat Limanı, Dalış Sporları ve Rekreasyonel Dalışlar gibi hizmet ve yatırımları engelleyen denizdeki 1.derece arkeolojik sit engeli ortadan kalkmıştır diyerek Turizm ve Sanayi Yatırımcılarımızın, ekonomiye hayat verecek bu yeni gelişmeyi doğru okuyarak vakit kaybetmeden hazırlıklarını yaparak Sinop’ta yeni istihdam alanları oluşturmalıdırlar” dedi.

CHARTER DALIŞ TURLARI İÇİN SİNOP BÜYÜK POTANSİYELE SAHİPTİR

Maviş, Sit yasağının kaldırılması kararıyla misafirlerin tekne ve yatlarla gelmesine imkan sağlayacak yatırımlarla sualtı dalışının yanı sıra bölgenin tarihi mirasını arz etmesi, dağ ve doğa yürüyüşleri gibi çeşitliliğin çok olduğu paket etkinliklerin gerçekleştirmenin önününün açıldığını ifade etti.

DENİZLERE BİZİM VE ÇOCUKLARIMIZINDA İHTİYACI VAR

Maviş; Çocuklarımızı AVM ve kapalı mekanlarda sadece nefes alıp veren canlı olmaktan kurtarmamız gerektiğini, onları hayatın kaynağı su ve denizle bütünleştirerek evlatlarımızın sağlıklı, huzurlu, mutlu bireyler olmasına katkı sağlamamız gerektiğini ifade etti. Ayrıca oksijenimizin %70 inden fazlasının denizlerden sağlanması gerçeğinin denizle olan yakınlaşmamızı zorunlu kıldığını ifade etti. Yeni sit düzenlemesi, hemşehrilerimizle deniz arasındaki barikatın kaldırılmasını da sağlamıştır” dedi.

Vira Haber