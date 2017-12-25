Türk Loydu’ndan Bakka’ya tam not

ISO 9001:2105 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında 2. Aşama Belge Denetimi tamamlandı. Denetim açılış toplantısına Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ZTSO) BAKKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalite Yönetim Sistemi Lideri Metin Demir, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Birim Başkanları ve ajans çalışanları katıldı. Türk Loydu Denetmenleri Oğuz Aksu ve Şehnaz Nalbant denetim süreci hakkında bilgilendirme yaptı.

Denetmen Oğuz Aksu, "Bu yoğunlukta Şehnaz Hanımla burada olmayı istedik. Kalkınma Ajansları ile ilgili çok şeyler duyuyoruz. O nedenle çalışma disiplinini de yerinde görmek istedik. Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetlerinin onayını gören devlet hemen tamam diyor. İyi olan şeyleri de teşvik etmek lazım" dedi.

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri hakkında bilgiler veren Şehnaz Nalbant ise, "Türk Loydu; "1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulmuştur. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Armatörler Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi birçok değerli paydaşa sahip klaslama, muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlayan bir "Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu" dur. Bugün gelinen noktada hizmetlerini uluslararası tanınırlığı olan akreditasyonlar ve yetkiler çerçevesinde sürdürmekte, çeşitli alanlarda yetkin teknik kadrosu ile geniş bir yelpazede gemi klaslama, yönetim sistemleri, ürün ve personel belgelendirme, muayene, onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf kontrolörlük ve gözetim hizmetleri vermektedir" şeklinde konuştu.

Denetimlerin tamamlanmasının ardından açıklama yapan BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar şunları söyledi: "8 aylık çalışmamız sonlandı, ancak önümüzdeki yıllarda sürekli iyileştirilerek devam edecek. Bu süreçte, tüm personelimiz etkin ve inançlı bir şekilde katkı sağlamıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. BAKKA olarak Türkiye'de ISO 9001: 2015 versiyonu kalite belgesini alan ilk Ajans olarak, desteklerinden dolayı kalite liderimize şükranlarımızı sunuyorum. Önümüzdeki dönemlerde yaptığımız işlerin kalitesini korumak, belge sürekliliğini sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Vira Haber