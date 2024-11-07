Sinop'ta "5. Lakerda Festivali" Hazırlığı: 3 Bin Yıllık Bir Geçmişe Sahip

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yardımcısı Çobanoğlu, Lakerda Festivali geleneğinin bu yıl da 14-17 Kasım tarihleri arasında Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleşeceğini açıkladı.

"3 bin yıllık bir geçmişe sahip"

Çobanoğlu yaptığı basın açıklamasında, festivalin tarihsel kökenine de değinerek, "Sinop doğal limanı sayesinde Karadeniz sahillerindeki diğer tüm şehirlere göre çok daha avantajlı bir konumdadır. Bu konumu sayesinde MÖ 1000'lere varan tarihsel bir denizcilik ve balıkçılık mirasına sahip olan ve balıkçılıkla geçinen bir liman şehridir. Denizi sadece yaz turizmi için kullanan kentlerden farkı ise katma değerli ürün (işlenmiş balık ve deniz ürünleri) ile balık gastronomisi turizminden pay alma şansına sahip bir kent olmasıdır. Sinop'ta yapılan arkeolojik kazılardaki buluntular ışığında, antik dönemlerde pitoslarda taşınan tuzlu balığa ve kurutulmuş balığa rastlanmasından esinlenerek 2016 yılında harekete geçen Sinop Kültür ve Turizm Derneği'nin amacı Sinop'ta tarihsel olarak 3000 yıllık bir geçmişe sahip ve balıkçılık kültürünün bir parçası olan ‘lakerda’ üretimini teşvik etmek, böylece bu geleneğin geleceğe taşınmasına katkıda bulunmaktı. Tabii ki bunun yanı sıra deniz ürünleri gastronomisinin geliştirilmesi ve denizciliğin ve balıkçılığın hayatımız daha fazla girmesinin yolunu açmayı hedeflemiştik” dedi.

Festival kapsamında düzenlenen lakerda yapma yarışmasının ödüllerini açıklayan Çobanoğlu, "Birincilik ödülümüz 40 bin lira, ikincilik ödülümüz 25 bin lira, üçüncülük ödülümüz 15 bin lira olacak” şeklinde konuştu.

Tüm vatandaşları davet etti

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise 14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Lakerda Festivali'ne tüm Sinopluları ve Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşları davet etti. Başkan Gürbüz, Sinop'un her mevsimde güzellikler sunduğunu, özellikle sonbaharda farklı bir cazibeye sahip olduğunu vurguladı. Başkan Gürbüz, festivalin Sinop'un gastronomik değerlerinin tanıtılmasında büyük rol oynayacağını belirterek, "Özellikle sonbaharı tercih eden gezginlerimize, misafirlerimize ve yerli yabancı turistlerimize 14-17 Kasım tarihlerini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu yıl, deniz ürünlerinin tanıtılacağı ve işlenmiş deniz ürünlerinin gastronomisinden Sinop'un pay alacağı iddialı bir festivale ev sahipliği yapacağız. Ben tekrar tüm Sinopluları ve ülkemizdeki vatandaşlarımızı Sinop'a, festivalimize katılmaya, festivalimizin güzelliklerini tatmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Vira Haber